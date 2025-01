Il futuro degli impianti sciistici di San Giacomo di Roburent: un incontro carico di attese

Sabato 4 gennaio 2025 si è svolta una partecipata riunione presso San Giacomo di Roburent, organizzata dalla Pro Loco locale sotto la guida del suo Presidente Alberto Pezzini. L'incontro, che ha visto una nutrita presenza di pubblico, ha affrontato un tema cruciale per la comunità: il destino degli impianti sciistici della zona, fondamentali per il turismo e l'economia locale.

Nonostante l'importanza dell'incontro, il Sindaco del comune è risultato assente, pur essendo stato formalmente invitato. Questo ha sollevato non poche critiche, con il Presidente Pezzini che ha commentato: "Mi dispiace che il Sindaco non abbia partecipato benché formalmente invitato dal sottoscritto. Ognuno di noi si assume le proprie responsabilità, ma gli amministratori pubblici di più."

Queste parole sottolineano il bisogno di una maggiore collaborazione tra le istituzioni locali e le realtà associative come la Pro Loco, che si stanno attivando per affrontare le difficoltà in assenza di un chiaro supporto amministrativo.

Uno dei risultati principali dell’incontro è stata la costituzione di un Comitato di Salute Pubblico, formato dai proprietari di seconde case. Questo organismo ha il compito di rappresentare le istanze dei cittadini, in particolare di coloro che vedono nella chiusura degli impianti sciistici una minaccia per il territorio e l'indotto economico legato al turismo invernale.

Un altro aspetto che ha destato particolare preoccupazione è stata l’inspiegabile chiusura della Sciovia Giardina, che rappresenta un punto di riferimento per i frequentatori della località. La mancanza di spiegazioni ufficiali ha alimentato il malcontento tra i partecipanti all'incontro, molti dei quali vedono in questa situazione un ulteriore segnale della necessità di interventi concreti e trasparenti.

L’incontro ha visto anche la presentazione di una dettagliata relazione tecnica sugli impianti sciistici da parte del Vice Presidente della Pro Loco, Paolo Manera. La relazione è stata molto apprezzata per la sua chiarezza ed esaustività, offrendo ai presenti una visione completa dello stato attuale degli impianti e delle possibili soluzioni per il loro rilancio.

L’incontro si è concluso con un clima di determinazione e speranza, grazie anche all’impegno della Pro Loco nel mantenere viva l’attenzione su un tema così importante per la comunità. Tuttavia, è emersa chiaramente la necessità di un dialogo più costruttivo con le istituzioni e di azioni concrete per salvaguardare il futuro degli impianti sciistici di San Giacomo di Roburent.

Il Presidente Pezzini ha ribadito l’impegno della Pro Loco, invitando tutti a collaborare per il bene del territorio: “La Pro Loco sta facendo tutto il possibile per quanto le compete. Il nostro obiettivo è lavorare insieme per garantire a San Giacomo di Roburent il futuro che merita.”

Ora, la speranza è che le istituzioni rispondano a questo appello, unendo le forze per preservare il cuore pulsante di questa amata località montana.