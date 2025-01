Saluzzo, assemblea degli iscritti all’Officina delle Idee

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18 a Saluzzo, presso la sala degli specchi della Fondazione Bertoni, è stata l'assemblea dell'associazione Officina delle Idee. L'ordine del giorno, indicato in un comunicato inviato dal presidente provvisorio Michele Antonio Fino, è rilevante per il futuro del sodalizio saluzzese che negli anni della pandemia è stato un importante collettore di provvidenze e interventi a sostegno della sanità locale.

Come primo atto si procederà alla sostituzione dei membri del consiglio direttivo che per varie e diverse ragioni hanno rassegnato le dimissioni. Successivamente si procederà all’ attribuzione delle cariche sociali di presidente, vicepresidente e segretario, con votazione da parte dei soci, come prevede lo statuto. Infine si valuteranno le modifiche statutarie abbozzate in questo arco di tempo dal consiglio direttivo nominato lo scorso 18 settembre.

L'associazione si prefigge di divenire un ente del Terzo settore e adattarsi al nuovo contesto locale, anche in relazione alla nascita del nuovo ospedale di pianura. Il destino dell’Officina appare comunque incerto anche in seguito alle dimissioni che denotano un clima difficile rispetto al quale l’assemblea dovrà dire, in ultima analisi, se e in quali termini si intende proseguire.