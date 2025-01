Riprendono le conferenza dell’Unitre Cuneo

L’Università della Terza Età di Cuneo riprende, lunedì 13 gennaio 2025, presso il cinema Monviso, con inizio alle ore 15,30, il ciclo di conferenze riservate agli Associati, con Milena VIASSONE, che parlerà di Strategie per competere e comunicare con successo nel “food and beverage”.

Oggigiorno i consumatori sono sempre più consapevoli, attenti ed esigenti, in particolar modo quando gli acquisti riguardano il cibo e le bevande (Food and Beverage).

Diventa pertanto estremamente importante per le imprese che operano nel settore agroalimentare delineare strategie di successo e comunicare in modo efficace con i propri consumatori.

L’obiettivo di questa lezione è quello di descrivere le principali caratteristiche delle strategie che le imprese del Food and Beverage mettono in atto per competere e per comunicare nell’era digitale a supporto di approcci innovativi e sostenibili.

Giovedì 16 gennaio 2025, sempre presso il Cinema monviso e sempre alle ore 15,30, Stefania Kim Gardini e Marco Gatti presentano “Me and the magic door”, La straordinaria storia dell’architettura italiana in Thailandia.

Dopo l’unificazione dell’Italia nel 1861, il Regno del Siam stabilì subito relazioni amichevoli con la neonata nazione. La conoscenza e la passione per l’arte e la cultura italiana portarono Re Rama V e Re Rama VI ad affidare a professionisti italiani alcuni dei principali progetti urbanistici della capitale, Bangkok.

La fine del XIX secolo e i primi decenni del XX secolo videro l’inizio di una proficua e intensa collaborazione. Ben 35 architetti, ingegneri e artisti italiani, che lavoravano per il Dipartimento dei Lavori Pubblici del Siam, furono coinvolti, sotto la supervisione di alte personalità thailandesi, nella costruzione di alcuni dei progetti più sorprendenti

E significativi dell’epoca.

Molte di queste opere sono ancora oggi visibili, perfettamente conservate e restaurate. Sono una testimonianza della lunga e amichevole relazione tra Italia e Thailandia, e del ruolo cruciale che l’arte e la cultura hanno avuto nel costruire ponti di conoscenza e collaborazione tra questi Paesi lontani.

Il documentario intende mettere in luce questa collaborazione e la sua eredità, in forma narrativa, attraverso la prospettiva emotivamente coinvolgente di un personaggio che “vede” i monumenti ed i palazzi per la prima volta, guidando lo spettatore nell’esplorazione di monumenti, palazzi e giardini, che costituiscono un passato da custodire, amare e valorizzare.