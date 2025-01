All’Iris Dronero arriva "Maria Montessori – La nouvelle femme” con Jasmine Trinca

Una nuova bellissima proposta firmata O.P.S. - Officina Per la Scena è in arrivo questa sera, sabato 11 gennaio, alle ore 21 presso il cinema-teatro Iris di Dronero. Nel mese in cui, esattamente il 24 gennaio, ricorrerà la Giornata Internazionale dell’Educazione l’associazione propone al pubblico la proiezione di "Maria Montessori – La nouvelle femme” di Léa Todorov, primo film di finzione della documentarista francese, figlia del grande filosofo e teorico della letteratura Tzvetan Todorov. Protagonista un'intensa Jasmine Trinca.

La vicenda ruota attorno a Lili D'Alengy, cortigiana di successo con una bambina disabile di nome Tina, la cui esistenza sarebbe inaccettabile per la buona società parigina. Lili scappa quindi a Roma, dove c'è un istituto che si dice possa prendere in cura bambini con difficoltà. Lì incontra Maria Montessori, che a sua volta ha un figlio "nascosto" nato fuori dal matrimonio in una relazione con il collega Giuseppe. Insieme, i due medici cercano di convincere le istituzioni che il loro metodo educativo sperimentale è in grado di recuperare alla società quei bambini emarginati dal sistema.

Il film, di produzione italo-francese, è stato presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Zurigo ed è stato accolto positivamente dalla critica, tanto che Tommaso Tocci sul popolare sito MyMovies.it lo definisce “un'opera sul femminismo prima ancora che sull'istruzione […] girata con diligenza e senza fronzoli; occhi dritti verso l'obiettivo, verso il quale si sente tutta la passione e la sincerità della regista”.