Un Natale di sport e successi per il Cuneo Oltrestura

Le vacanze di Natale non sono state solo un momento di riposo per i ragazzi del Cuneo Oltrestura, ma anche un’occasione per divertirsi e vivere lo sport a pieno. Con tanto entusiasmo, le squadre della scuola calcio hanno partecipato a tornei, regalandoci emozioni e importanti risultati.

L’annata 2015 si è distinta con due secondi posti, uno al Torneo Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo e uno al Torneo Città di Cuneo.

L’annata 2014 ha brillato con un primo posto al Torneo Città di Cuneo, portando a casa il trofeo con merito e mostrando un bel gioco di squadra.

Non da meno l’annata 2017, che ha conquistato un ottimo terzo posto al Torneo Città di Cuneo, dimostrando che anche i più piccoli sanno farsi valere.

L’annata 2012, con il suo terzo posto sempre al Torneo Città di Cuneo, ha chiuso il cerchio dei successi, confermando la qualità e l’impegno di tutti i nostri giovani atleti.

Un riconoscimento speciale è andato ai portieri del Cuneo Oltrestura, protagonisti assoluti: Nicolò Maccario (2012), Lorenzo Ambrosino (2015) e Thomas Tridico (2014), che hanno vinto il premio di “Miglior Portiere” nei rispettivi tornei. Una soddisfazione unica che dimostra l’eccellente lavoro svolto nella preparazione specifica per questo ruolo.

Alessandro Casalegno, responsabile della preparazione dei portieri, ha voluto esprimere il suo entusiasmo: “… sono orgoglioso di questi ragazzi e del percorso che stanno facendo. Nicolò, Lorenzo e Thomas hanno dimostrato come il lavoro duro e la passione portino sempre grandi risultati. Continueremo a spingere per far crescere ogni singolo ragazzo, sia come atleta che come persona.”

Al termine di queste esperienze, Casalegno ha voluto rivolgersi a tutti i giovani atleti del Cuneo Oltrestura, augurando loro un buon rientro a scuola: “… complimenti a tutti per i risultati e l’impegno che avete messo in campo durante le vacanze. Ora è tempo di tornare sui banchi: studiate con impegno, perché scuola e calcio sono entrambi importanti per costruire il vostro futuro. E, soprattutto, non dimenticate di divertirvi, perché è questo lo spirito dello sport.”