Blocca ladri, Bergesio (Lega): “Finalmente tolleranza zero per chi ruba nelle case degli italiani”

“Grazie alla Lega, finalmente chi ruba nelle case avrà pene certe. Perché le abitazioni sono sacre”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il “Blocca ladri”, il ddl depositato dalla Lega, e di cui lo stesso Bergesio è firmatario, finalizzato a cancellare sconti e attenuanti di cui sino ad oggi poteva beneficiare chi si introduce nelle case per compiere furti.

Una vera e propria piaga che terrorizza gli italiani, a fronte peraltro di numeri preoccupanti: uno studio Censis attesta infatti che almeno 9 milioni di italiani hanno subito almeno un furto in casa.

“Introdursi nelle abitazioni per appropriarsi dei beni in esse contenuti equivale a violare l’intimità dei cittadini. Queste persone rubano oggetti e denaro frutto del lavoro e dei sacrifici degli italiani che vi risiedono. Per questo la Lega ha deciso di depositare il “blocca ladri”, che nei due articoli di cui è composto inasprisce le pene al fine di garantire la galera senza sconti ai malviventi che rubano nelle case dei cittadini”, spiega Bergesio.

Il ddl prevede che, sulla base di prove video o fotografiche ottenute legalmente, un individuo potrà essere arrestato in "flagranza differita" entro 48 ore dal furto, anche se non colto sul fatto. Inoltre è prevista una modifica all’art.624 bis del Codice penale, che prevede le pene per chi si impossessa di beni altrui introducendosi nelle case: la pena prevista, “da 4 a 7 anni”, passa a “da 6 a 8 anni”, ed in caso di aggravanti previste dall’articolo 625 o 61, la pena passa da “da 5 a 10 anni” a “da 6 a 10 anni”.

“Continueremo a portare avanti il nostro impegno per la “tolleranza zero” nei confronti di chi compie reati ai danni degli italiani. Basta impunità e clemenza per i malviventi, per difendere le famiglie servono provvedimenti concreti e di buon senso”, conclude il Senatore Bergesio.