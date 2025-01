Volley A2M. Cuneo, turno da sfruttare contro Fano. Brignach: "Ora loro giocano bene anche in trasferta" [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna ad assaporare il proprio campo da gioco nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato serie A2 Credem Banca. I biancoblu di Matteo Battocchio sfideranno i marchigiani della Smartsystem Essence Hotels Fano domenica 12 gennaio alle ore 18 al palasport di San Rocco Castagnaretta

All'andata finì 3-2 per i padroni di casa della Smartsystem al termine di un'autentica maratona durata quasi tre ore: Cuneo aveva avuto a disposizione 5 match ball per chiudere l'incontro, fallendoli.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con un diverso atteggiamento mentale: se Cuneo ha ritrovato il sorriso vincendo da tre punti a Porto Viro dopo due ko consecutivi per 3-0, gli uomini di Vincenzo Mastrangelo sono reduci da un inizio del girone di ritorno non troppo positivo nel quale hanno racimolato solo la vittoria al tie break di Macerata mentre nell'ultimo turno hanno subito l'inaspettato ko interno contro Cantù.

La settimana di allenamenti, nonostante qualche malanno stagionale patito da alcuni giocatori, è filata via positivamente come sottolinea l'opposto Davide Brignach: "Ci siamo allenati bene, nessuno ha mollato. Una settimana prolifica in termini di lavoro".

A seguire il video dell'intervista a Davide Brignach:

Ricordiamo che dalle ore 16.30 all'ingresso principale, di fronte all'Anduma Café, si potranno acquistare le maglie replica della stagione in corso, il calendario 2025 e altri capi d'abbigliamento brandizzati Cuneo Volley by Macron.

Cuneo-Fano sarà 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗔𝗬 Cetilar Racing, che metterà 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜 per il pubblico con estrazione e consegna alle 𝟭𝟳.𝟯𝟬. 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 esclusivamente a chi arriverà al palazzetto 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 𝗲 𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟮𝟬 con estrazione e 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 insieme al 𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 del Cuneo Volley by Casciola Gioielli con 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗼 a forma di pallone da pallavolo