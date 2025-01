Addio a Pierbaldo Anselma, un pilastro della comunità di Sinio

Ieri, venerdì 10 gennaio, in tarda mattinata, è venuto a mancare Pier Teobaldo Anselma, conosciuto da molti semplicemente come Pierbaldo, all’età di 80 anni. Abitante di Sinio, ha rappresentato per decenni una figura simbolo di impegno e dedizione per la sua comunità.

Per tanti anni è stato il messo comunale e l'autista del pulmino di Sinio, diventando un punto di riferimento per molti bambini, oggi adulti, che lo hanno conosciuto e apprezzato. Era una persona che svolgeva il suo lavoro con passione, come messo, cantoniere e autista, e in seguito ha continuato la sua missione con lo stesso spirito di servizio come volontario del gruppo comunale di protezione civile.

L'uomo lascia un grande vuoto, non solo tra le persone che lo conoscevano, ma anche nella sua famiglia. Era il marito di Elide, il padre di Alessandro, consigliere comunale, il suocero di Vilma, catechista e membro del Consiglio Parrocchiale, e il nonno di Arianna e Alice, entrambe attive nella Pro Loco.

La veglia funebre si terrà domani sera, domenica, alle ore 20.30 presso la chiesa di Sinio, mentre il funerale sarà celebrato lunedì alle ore 15 nella stessa chiesa.