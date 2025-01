Alba: "Buoni propositi & altre illusioni", letture ad alta voce in Biblioteca

Venerdì 17 gennaio, alle ore 20.45, la Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero” di Alba propone la serata “Buoni propositi & altre illusioni”, in collaborazione con il laboratorio adulti del Teatrino.

Un reading ispirato al libro “Il diario di Bridget Jones” per raccontare insieme l’inizio del nuovo anno e provare poi a scrivere quei “buoni propositi” che, da tradizione, si fanno a gennaio.

Quattro tra attori e attrici del Teatrino metteranno in scena il personaggio di Bridget Jones per poi lasciare spazio, attraverso un gioco, agli spettatori e ai loro desideri per il 2025.

Bridget Jones è la protagonista della serie di romanzi “Il diario di Bridget Jones” scritto da Helen Fielding e interpretata al cinema da Renée Zellweger. Il personaggio apparve la prima volta nella rubrica Bridget Jones's Diary del quotidiano The Independent nel 1995. La rubrica si presentava come il diario di una persona reale, una trentenne single di Londra che cerca di dare un senso alla sua vita, ai suoi amori e alle sue relazioni con l'aiuto di una "famiglia urbana" di amici.

La serata è consigliata a un pubblico dai 18 anni in su.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su: bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it