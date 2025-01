Alba: eventi in programma per il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo

In occasione dell’80esimo anniversario, il Comune di Alba, in collaborazione con l’Anpi sezione Alba-Bra, l’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe, il Centro Studi Beppe Fenoglio, la Cooperativa libraria La Torre e le scuole albesi, organizza una serie di appuntamenti per ricordare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. Quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Il calendario si concluderà il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, in cui si commemorano le vittime delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

VENERDI’ 17 GENNAIO

Alle ore 16:00 nella chiesa del Divin Maestro giungerà la statua della Madonna di Dachau e vi rimarrà esposta fino al 28 gennaio.

MARTEDI’ 21 GENNAIO

Nella Sala conferenze del Palazzo Banca d’Alba e in streaming sul proprio canale YouTube, il Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba e con il patrocinio di Biblia onlus, organizza alle ore 18:00 una conferenza del prof. Guido Armellini su “Le radici dell’antisemitismo. L’antigiudaismo cristiano”. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico. A richiesta verrà fornito attestato di partecipazione per aggiornamento insegnanti e crediti formativi studenti. Per informazioni e adesioni: alba@rotary2032.it

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO

L’Istituto di istruzione superiore “G. Govone” organizza, in collaborazione con il Rotary Club di Alba, un incontro riservato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori albesi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 nella Sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”. La lezione-dialogo affronterà il tema delle radici dell’antisemitismo e sarà tenuta dal prof. Guido Armellini.

VENERDI’ 24 GENNAIO

La Cooperativa libraria La Torre, in collaborazione con Anpi, presenta alle ore 18:00 nella Sala Vittorio Riolfo, il libro “Storia internazionale della resistenza italiana”, a cura di Chiara Colombini e Carlo Greppi, alla presenza di Chiara Colombini.

SABATO 25 GENNAIO

Nel Santuario della Moretta sarà celebrata alle ore 17:00 la Santa Messa in suffragio di Padre Vincenzo Prandi, martire nelle Filippine morto il 27 gennaio 1945.

DOMENICA 26 GENNAIO

Nella chiesa del Divin Maestro, alle ore 9:00, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutte le vittime dei campi di sterminio e in ricordo delle persone Giuste che protessero i perseguitati. Seguirà la deposizione di una corona alloro alla targa toponomastica dedicata al Beato Giuseppe Girotti e la deposizione di un’altra corona alla Casa di riposo A.B. Ottolenghi per ricordare il conte Ottolenghi, fondatore e benefattore della struttura.

LUNEDI’ 27 GENNAIO

Nell’anniversario della ricorrenza alle ore 11:00, nel Giardino di via Roma, si terrà la deposizione di una corona d’alloro in ricordo delle vittime dei campi di sterminio, alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

MARTEDI’ 28 GENNAIO

Alle ore 10:30 nella chiesa di San Giuseppe si terrà l’inaugurazione della mostra “Lager”. Per le visite delle scolaresche occorre telefonare al numero 338 5622121.

VENERDI’ 31 GENNAIO

L’Anpi di Alba organizza presso la Sala Vittorio Riolfo, alle ore 18:00, il convegno intitolato “Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo – Gli ebrei di Saint Martin Vesubie”, al quale parteciperà il prof. Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo.

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO

Verrà celebrato il Giorno del Ricordo alle ore 16:30 nel Giardino in corso Matteotti dove sarà deposta una corona di alloro sul cippo dedicato alle “Vittime delle Foibe”, alla presenza di alcuni esuli giuliano-dalmati e delle autorità civili, militari e religiose.