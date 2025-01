Club Scherma Associati in spolvero al Gran Premio Giovanissimi di Agliè

Positivo esordio nel nuovo anno per il Club Scherma Associati alla 2ª Prova Regionale di spada GPG (Gran Premio Giovanissimi) svoltasi ad Agliè, nel Torinese, nel weekend tra l’11 e il 12 gennaio.

A dare soddisfazione le ottime prove di Tommaso Bovone, 3° classificato nella categoria “Maschietti”, di Nicolò Rissone, che ha chiuso in 5ª posizione la sua gara per quanto riguarda i “Giovanissimi”, e di Andrea Marocco, 8° anche lui fra i “Maschietti”.



Hanno calcato la pedana un buon numero di giovani spadisti provenienti dalle sedi di Asti e Alba tra cui, oltre ai già citati Bovone, Rissone e Marocco, anche Cristian Bonanni, Ettore Massano, Giacomo Filippini, l’esordiente Nassim Ouhammou, Samuele Giachino, Edward Centola, Ana Catarina Arruda, Aurora Rivata e Giulia Regorda.

Staff tecnico guidato dal Maestro Fabio Piccardi coadiuvato dagli istruttori Alessandro Mandarini e Giuliano Pasqua.