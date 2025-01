Lions Club Mondovì Monregalese con il geologo Aldo Acquarone

Serata del Lions Club Mondovì Monregalese dedicata al tema “I percorsi dell’acqua sulle nostre montagne” e il presidente Carlo Allena ha evidenziato che si tratta di un tema di attualità e fondamentale per un futuro sostenibile, che è una delle tematiche che il Lions ha particolarmente a cuore.

Presentato dal socio Gianluigi Delforno, il relatore Aldo Acquarone, geologo, nato ad Ormea, guida escursionistica ambientale, fotografo naturalista, profondo conoscitore del territorio nei sui aspetti naturalistici ed ambientali, appassionato della storia locale, dei suoi usi e delle sue tradizioni.

Acquarone ha quindi approfondito gli argomenti della geologia e le sue funzioni, l’idrogeologia e il ciclo dell’acqua, il carsismo e i rapporti dell’uomo con l’acqua e il territorio ed ha evidenziato : “Partendo dall’uso dell’acqua in tempi passati, per acqua potabile, nell’agricoltura e nell’allevamento, in tempi storici relativamente recenti si passò ad utilizzarla nel settore industriale come forza motrice (esempio per i mulini, ma anche per altri impianti di produzione) e gli insediamenti furono quindi vicini a corpi idrici, fiumi, torrenti e sorgenti. Oggi l’acqua viene definita “l’oro blu” e il maggior utilizzo è sempre nell’agricoltura, seguito dall’industria e solo circa l’8% va al consumo umano e nel settore dei servizi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato in almeno 50 litri il fabbisogno personale giornaliero. L’Italia è il Paese più ricco di risorse idriche nel bacino Mediterraneo e nell’Europa meridionale grazie alla presenza delle Alpi.”