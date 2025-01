L'ITIS Mario Delpozzo di Cuneo lancia il nuovo corso serale in Biotecnologie Sanitarie

L'ITIS Mario Delpozzo di Cuneo inaugura il primo e unico corso serale in Biotecnologie Sanitarie della provincia, pensato per chi desidera investire nel proprio futuro professionale. Questa nuova offerta formativa risponde concretamente alla crescente richiesta di tecnici qualificati nel settore sanitario, nei laboratori di analisi e nel controllo qualità di aziende pubbliche e private.

Il corso serale è rivolto a tutti coloro che desiderano ampliare le proprie competenze e accedere a nuove opportunità lavorative, indipendentemente dal percorso scolastico precedente. Che tu voglia ottenere un diploma altamente specializzante o reinventarti professionalmente, questo percorso apre le porte a carriere come tecnico di laboratorio, operatore nei servizi di diagnostica e assistenza, o esperto in controllo qualità. Una chance imperdibile per trasformare un lavoro temporaneo in una carriera stabile e soddisfacente.

Grazie a orari flessibili, il percorso è ideale per chi già lavora o ha impegni familiari, consentendo di conciliare formazione e vita personale. Inoltre, la posizione centrale dell'istituto e la natura adulta degli studenti riducono le difficoltà logistiche per i frequentanti provenienti da tutta la provincia di Cuneo.

Non perdere questa occasione di crescita personale e professionale!

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: ITIS Mario Delpozzo di Cuneo

Corso A. De Gasperi, 30 – 12100 Cuneo

Tel: 0171-634091

Email: cntf010005@istruzione.it

Sito Web: www.itiscuneo.edu.it

Scegli di investire su te stesso. Il futuro è nelle tue mani!