Tennis, Trofeo Caroleo: la LiSport Alba ospiterà la squadra del Country Club Vho di Tortona

Domenica 19 gennaio alle ore 14 la LiSport di Alba ospiterà la squadra del Country Club Vho di Tortona per gli ottavi di finale nel Trofeo Caroleo, la più prestigiosa competizione a squadre invernale piemontese. Dopo la splendida finale raggiunta due stagioni orsono e i quarti dell'anno scorso (sconfitta con i futuri campioni del Tirumapifort di Chivasso) i ragazzi capitanati da Andrea Merlo sono pronti per competere nella fase a eliminazione diretta della manifestazione. Sul campo in green set di San Cassiano troveranno di fonte i tortonesi guidati dal temibile Valdetara (2.5). Il team albese è comunque attrezzato per competere a questo livello grazie ad alfieri di valore assoluto come Denis Golubev (2.4), Francesco Pedussia (2.5), Marco Corino (2.6), Edoardo Cravanzola (2.7) e Christian Vuolo (2.8). La formula della competizione prevede due singolari e un doppio con ingresso in campo in rigoroso ordine di classifica. La vincente di questa sfida incontrerà il temibile Tennis Club Tescaro (Chivasso) nei quarti di finale.