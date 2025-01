Piasco, emergenza servizi igienici pubblici: la minoranza chiede soluzioni

Riceviamo e pubblichiamo:

“A Piasco continua ad esserci una situazione molto critica in cui versano i servizi igienici pubblici sia quelli nell'Ala della Pace che quelli in via Cavour (dietro il Municipio).

Quelli dietro il Comune sono chiusi a causa di atti vandalici, ma dovevano essere riparati al più presto e dal 7 gennaio quelli dell'Ala della Pace sono tornati ad essere chiusi.

Il tutto nonostante fino a ieri, domenica 12 gennaio, a Piasco c’è stata la bella iniziativa sui presepi ‘Stradafacendo’ che ha attirato molti turisti.

I servizi igienici rappresentano il biglietto da visita del nostro comune, soprattutto per i visitatori e i turisti, per il mercato del venerdì e anche per tutti e tutte le cittadine e i cittadini di Piasco

Situazione imbarazzante, colpisce il rilancio del territorio, fa venir meno il senso civico e l'educazione.

La nostra proposta è quella di attivare almeno un servizio pubblico, grazie alla disponibilità del bilancio 2025 ed eventualmente metterlo a pagamento”.

I consiglieri di minoranza Flavio Fraire e Giovanni Carlo Panero del Gruppo “Panero per Piasco bene comune 2030”