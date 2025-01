Moretta: manca poco all'avvio dei lavori per costruire il futuro asilo nido cittadino

Il 2025 si apre per Moretta con l’apertura di un cantiere da oltre mezzo milione di euro.

In via Monte Ruffino stanno per prendere il via i lavori di costruzione di quello che diventerà il futuro asilo nido della città.

L’opera voluta dal Comune di Moretta è stata finanziata con fondi derivanti da un bando Pnrr per compressivi 519 mila euro e i lavori dureranno circa un anno.

La progettazione del fabbricato, che avrà un unico piano, è stata affidata allo studio dell’architetto Fulvio Bachiorrini di Saluzzo, mentre ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Costrunet di Racconigi. I tempi del cantiere saranno di 365 giorni.

Il nuovo asilo nido potrà accogliere fino a 20 bambini, suddivisi su due sezioni per fascia di età: sarà dotato di una cucina e dei servizi necessari alla scuola.

Dal punto di vista energetico risponderà ai più moderni parametri, attraverso l’utilizzo di materiali previsti dal protocollo dei criteri ambientali minimi (Cam), e sarà dotato di impianto fotovoltaico, pompa di calore, riscaldamento a pavimento.