Il Comizio Agrario di Mondovì ospita l'illustratrice Rossana Bossù

Il Comizio Agrario, in collaborazione con la libreria “Il Banco” di Mondovì e “Vento di Foglie, ha il piacere di ospitare sabato 18 gennaio alle ore 17 presso la sede del Comizio Agrario stesso in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì la celebre illustratrice Rossana Bossù, che presenterà i suoi più recenti lavori.

Diplomata in grafica editoriale pubblicitaria, Rossana Bossù, ha insegnato all’Istituto d’arte applicata e design di Torino. Dal 2009 si è formata come illustratrice seguendo corsi alla scuola di Sarmede e alla Fabbrica delle favole di Macerata. I suoi albi illustrati sono tradotti in tutto il mondo e le sue illustrazioni sono state esposte in diverse città. Inoltre, ha ottenuto numerosi premi e nazionali e internazionali, tra cui per due volte il prestigioso Premio internazionale “Image of the Book” (Russia). Da qualche anno si dedica anche alla creazione di libri d’artista e auto prodotti sotto il marchio “Leviatano”.

Rossana Bossù dialogherà con Milena Bellonotto, fondatrice di Vento di Foglie, membro di Studio Kappa, storyteller, ortoterapeuta e collaboratrice del Comizio Agrario.

L’evento è gratuito.

Info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 – Mondovì

comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174.42114 (orario uffici martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12)