Volley C/M: primo stop per la capolista VBC Mondovì, che si arrende al tie-break contro Acqui

Primo stop stagionale per la capolista VBC MONDOVI’, che al PalaItis viene superato per 3-2 (25-20,25-27,25-21,27-29,13-15) dal forte Acqui secondo al termine di una gara estremamente vibrante e sempre in grande equilibrio, sicuramente la più spettacolare ed intensa di quelle sinora disputate. In classifica generale i monregalesi, nonostante la sconfitta e grazie al punto conquistato, salgono a quota 34, mantenendo 5 lunghezze di vantaggio sulle più dirette inseguitrici, ossia proprio l’ Acqui ed il Lasalliano Torino, che ha perso in casa per 3-2 contro l’ Arti Volley Collegno.

“E’ stata una partita molto intensa e vibrante – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, sempre in equilibrio, che entrambe le formazioni avrebbero meritato di vincere. Purtroppo loro hanno dimostrato una maggiore lucidità nella gestione dei palloni determinante nei tre set vinti, tutti conquistati con il minimo scarto, mentre noi proprio in quei frangenti abbiamo palesato qualche incertezza, che purtroppo si è rivelata fatale, commettendo un po’ troppi errori rispetto al solito. Peccato, ma alla fine il punto conquistato e la contemporanea sconfitta dal Lasalliano ci lascia sempre a +5 sulle seconde e per di più con una giornata in meno da giocare. Ora voltiamo subito pagina e pensiamo a preparare al meglio la trasferta di sabato a Biella per conquistare subito i 3 punti in palio.”

Assente l’ influenzato Borsarelli, Massimo Bovolo è partito con Marco Basso in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio e Matteo Basso liberi, inserendo durante la gara Polizzi, Candela, Bertano e Garello.

Nel primo set vi è sostanziale equilibrio sino al 18 pari, poi i monregalesi, con Candela subentrato in battuta, piazzano un break di 4-0 e si portano sul 22-18 con un bel muro di Garelli e Berutti. Menardo realizza il 23-19, Genesio sigla il 24-20 con un intelligente pallonetto e lo stesso Genesio mette a terra il punto del definitivo 25-20.

Nella seconda frazione parte meglio l’ Acqui, che si porta sull’ 8-4. Dentro Polizzi in cabina di regia ed il VBC MONDOVI’ reagisce, ottenendo la parità sul 13-13 con Genesio. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 20 pari, quando l’ Acqui riesce ad allungare, portandosi sul 23-21. I monregalesi riescono a ricucire il gap ed ottengono la parità sul 23-23 grazie ad un bel muro della coppia Genesio e Caldano. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 25 pari, quando gli acquesi prima siglano il 226-25 e poi conquistano il punto del definitivo 27-25 grazie ad un ace ottenuto con l’ aiuto determinante del nastro, che rallenta in modo molto considerevole la palla e taglia fuori la ricezione avversaria.

Nel terzo set il VBC MONDOVI’ parte bene e si porta prima sul 4-1 con Menardo e poi sul 9-5 con Garelli, quindi rallenta e permette agli ospiti di raggiungere la parità sul 13-13. Dentro prima Bertano e poi il libero Matteo Basso ed i monregalesi ripartono, portandosi prima sul 19-14 grazie ad un bel muro di Caldano, poi sul 22-16 con Genesio, quindi sul 24-17 con un attacco di Garelli ed infine chiudono 25-21 grazia ancora ad un bell’ attacco di Garelli, mentre entra Garello in battuta.

Nella terza frazione il VBC MONDOVI’ parte bene e si portano prima sul 7-4 grazie ad un bell’ attacco di Caldano, poi sul 13-10 con Genesio ed infine sul 19-17 con Garelli, quindi l’ Acqui reagisce e, grazie anche a qualche imprecisione di troppo dei monregalesi, raggiunge la parità sul 20-20. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 27 pari, quando sono gli ospiti a riuscire a piazzare lo spunto decisivo ed a chiudere ai vantaggi 29-17.

Nel quinto e decisivo set parte meglio l’ Acqui, che si porta prima sul 7-3 e poi sull’ 8-5. Dentro Candela in banda, ma l’ Acqui guida sino al 13-11, quando i monregalesi riescono a conquistare due punti consecutivi, andando ad impattare sul 13-13 grazie ad un gran muro di Menardo. Gli ospiti non perdono la necessaria lucidità e prima ottengono il 14-13 con un bell’ attacco da posto 4 e poi il punto del definitivo 15-13 grazie ad un muro vincente da posto 2.

Sabato ultima giornata del girone d’ andata con il VBC MONDOVI’ che è atteso dalla lunga trasferta sul campo del Biella tredicesimo con 5 punti: per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti in palio e riprendere subito la marcia, anche perché ad Acqui è in programma lo scontro diretto fra le due dirette inseguitrici Acqui e Lasalliano e sarebbe davvero un delitto non sfruttare l’ occasione.

VBC MONDOVI’ – ACQUI = 2-3 (25-20,25-27,25-21,27-29,13-15)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Marco Basso, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Polizzi, Bertano, Candela, Catena. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.