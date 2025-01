Moretta: rischio idrogeologico, avviato il cantiere in via Fornace e via Vigone

Fin dalla passata consiliatura l’amministrazione Gatti ha inserito in agenda, tra le priorità, la messa in sicurezza idrogeologica del centro abitato di Moretta.

Negli anni scorsi i lavori hanno interessato soprattutto la pulizia dei corsi d’acqua minori e la sistemazione degli alvei di canali e rii. Nei giorni scorsi, in seguito all’aggiudicazione di un bando finanziato con risorse Pnrr, il Comune ha avviato un importante cantiere che riguarda l’area di via Fornace e via Vigone, soggetta in passato a fenomeni di allagamento a seguito dell’esondazione delle bealere a monte delle stesse vie.

I lavori di messa in sicurezza sono stati affidati alla ditta Costrade di Saluzzo per un importo di 296 mila euro, e hanno preso il via la scorsa settimana.

È iniziata la costruzione di un parapetto in cemento più alto in via Vigone, cui seguirà la pulizia dell’alveo del rio e la costruzione di un tratto di scogliera lungo la sponda est del canale nel tratto che costeggia gli impianti sportivi. All’altezza dell’incrocio tra il corso d’acqua e via Fornace, la bealera sarà spostata sul lato opposto della strada, favorendone così un miglior deflusso.

I lavori riguardano anche un tratto lungo via Cardè, dove è in corso di costruzione un “passante” per convogliare l’acqua in modo più razionale in caso di piena.

«Attraverso la programmazione dei lavori – aggiunge il sindaco Gianni Gatti – siamo riusciti a predisporre una serie di progetti pronti ad essere finanziati attraverso i bandi che, man mano, vengono pubblicati. Aver intercettato questi fondi Pnrr per la sistemazione idraulica, oltre ad essere una notizia importante per la città, è il segnale di un buon lavoro da parte degli uffici comunali».