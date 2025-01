Edizione da record per il Raduno Nazionale dei Trifulau e dei Tabui a Canale

Successo per la 15ª edizione del “Raduno Nazionale dei Trifulau e dei Tabui” svoltosi a Canale domenica scorsa (12 gennaio), che ha visto l’iscrizione di 160 coppie di Trifulau+Tabui e coinvolte molte associazioni di tartufai piemontesi e non, soggetti importanti del particolarissimo mondo della cerca e cavatura del tartufo.

Si tratta della festa di chiusura della stagione, anche se la data ufficiale arriverà solo a fine mese, in un’annata strana, con periodi di scarsità alternati da qualche picco produttivo, come hanno confermato quasi tutti i trifulau interpellati in proposito.

Soddisfatto a fine giornata il “deux ex machina” Marco Perosino, presidente dell’Enoteca Regionale del Roero, che con il suo staff e la consulenza dell’associazione Go Wine di Massimo e Luca Corrado, e l’appoggio del Comune di Canale e dei Tartufai delle Rocche, ha organizzato una tre giorni intensa, con al centro il territorio Roero, le sue peculiarità naturali, la sua enogastronomia e naturalmente il connubio Uomo-Cane alla base di un settore importante e fondamentale per l’offerta turistica e per la preservazione e cura dei boschi e del patrimonio tartufigeno.

“Come presidente dell’Enoteca e a nome di tutti gli organizzatori e finanziatori dell’evento” ha commentato Perosino “sono e siamo davvero soddisfatti. Il risultato ha pagato lo sforzo, con presenze e numerosi passaggi nei servizi TG nazionali, su Mediaset, Rai 3, Telecupole, su altre TV, sui media Web e sui giornali. Soprattutto, ci tengo a dire, è passato il Brand Roero, che è ciò che ci sta più a cuore”.

Indovinata la scelta della “Special Guest” Paola Gianotti, simpaticissima ultracycler, nonché coach e speaker motivazionale: la sua passione per i cani e per il territorio roerino, verrà sicuramente trasmessa ai numerosi followers che la seguono sui social e su Instagram in particolare.

Durante la cerimonia di premiazione sono saliti sul palco il cane “Biscotto” e la sua padroncina Anita Valle, vincitore della prima “Olimpiade dei Tabui delle Rocche” di Monteu Roero, disputata lo scorso 1 dicembre e via via gli altri premiati di questa XVa edizione della manifestazione.

Come cane “più anziano”, nonché attrice nel film “Trifole - Le radici dimenticate”, è stata premiata “Birba”, dolcissima cagnetta di quattordici anni, adottata quattro anni fa dalla signora Marisa Battaglia di Bossolasco. Il premio al cane più giovane è andato a “Teddy”, cucciolotto di pochi mesi del trifulau Leonardo Demarie di Ferrere, mentre quello al trifulau proveniente da più lontano è andato a Pasquale Daraio, arrivato a Canale da Matera con “Lilly”,

Premiati il trifulau più anziano, Aldo Murazzano di Mondovì, anni 80, con la sua “Laila” e il più giovane, Mirco Guercio di 2 anni e mezzo da Vezza d’Alba, accompagnato dal fido “Pirata”.

Il riconoscimento alla “Donna trifulau” è andato a Stefania Brunettini, che ad Avegno (GE) si occupa di un centro benessere animali con specialità proprio la cerca e cavatura dei tartufi.

Infine premiata l’associazione Tartufai Liguri, numerosa e gradita presenza, con premio consegnato al presidente Maurizio Bazzano.

Le ditte Monge e iAiA OH! hanno contribuito con i loro prodotti a “ravvivare” l’appetito dei Tabui.

Non resta che aspettare l’edizione 2025 e i prossimi eventi organizzati dall’Enoteca Regionale del Roero, già in programma nei primi mesi primaverili.