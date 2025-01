Il Liceo Bodoni ricorda l’appuntamento con le iscrizioni per le matricole A.S. 2025-2026

A conclusione di un percorso di orientamento ricchissimo di proposte: serate di scuola aperta, Salone dell’Orientamento, incontri con gli studenti delle scuole medie in orario mattutino e pomeridiano, lezioni di greco e latino; il Liceo Bodoni ricorda che, dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025, saranno aperte le iscrizioni al ciclo di istruzione superiore per il prossimo A.S. 2025-2026.

L’Istituto offre la possibilità di scegliere tra quattro indirizzi:

Il liceo “classico” – che non sarà più ospitato nei locali della sede storica, in Via della Chiesa 13, bensì negli ambienti rinnovati e dotati di nuove attrezzature, presso i locali dell’ex Tribunale di Saluzzo;

Il liceo “scientifico tradizionale”;

Il liceo “scientifico delle scienze applicate” fra i primissimi classificati nelle eccellenze scolastiche del territorio cuneese, come recitano i dati raccolti dalla classifica Eduscopio 2024;

Il liceo “scientifico-sportivo”.

In occasione dell’apertura della nuova sede del Liceo Bodoni presso i locali dell’ex Tribunale di Saluzzo, inoltre, si terrà un ultimo appuntamento di scuola aperta nella giornata di mercoledì 22 gennaio 2025, dalle ore 16.30 alle 18.30, suddiviso in due fasce orarie, in cui saranno presenti i docenti referenti di indirizzo e la funzione strumentale per l’orientamento, a disposizione di chi avesse ancora necessità di chiarimenti e informazioni. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione sul sito del liceo (www.liceobodoni.edu.it) con indicazione della fascia oraria.

Per ulteriori informazioni, news e consultazione del PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) si invita ad accedere al sito della scuola (www.liceobodoni.edu.it), dove è anche possibile reperire articoli appositamente dedicati all’Orientamento nel numero dello scorso ottobre del nostro periodico online, “Il Bodoni a caratteri mobili” ("Il Bodoni a caratteri mobili" - Il nostro giornale | LICEO "G.B. BODONI" DI SALUZZO), con particolare rilievo alla presentazione dei quattro indirizzi, arricchita dalla testimonianza diretta di docenti, studenti attualmente iscritti ed ex-allievi che, ultimati i cinque anni al Liceo, si sono appena affacciati al mondo universitario.

Vi aspettiamo numerosi!