Studenti del “Denina Pellico Rivoira” in visita a Torino per le Universiadi e il Museo dell’Automobile

Lunedì 13 gennaio le classi 5 T “Made in Italy”, 5 N e 4 P “Servizi commerciali” del “Denina Pellico Rivoira” hanno preso parte all’incontro di Hockey femminile su ghiaccio “Slovacchia-Taipei” nell’ambito dei Giochi Mondiali Universitari Invernali, al “Pala Tazzoli” di Torino.

La partita, conclusasi 6-2 per la rappresentativa slovacca, è stata interessante occasione per avvicinare i ragazzi a uno sport non sempre conosciuto e valorizzato, ma molto avvincente e divertente, e, soprattutto, per partecipare a un evento di rilievo internazionale, le Universiadi, che coinvolgono 2500 studenti provenienti da 54 Paesi.

Manifestazioni come queste sono la dimostrazione di come lo sport possa unire al di là delle barriere culturali e linguistiche, portando un messaggio di pace e inclusione.

Nella tarda mattinata, le classi hanno visitato il Museo dell’Automobile-MAUTO, un vero e proprio viaggio nella Storia attraverso l’evoluzione dell’automobile, ovvero una delle invenzioni che hanno cambiato il Mondo.