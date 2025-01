Saluzzo, open day all’asilo "Regina Margherita"

L’open day all’asilo "Regina Margherita" è fissato per sabato 18 gennaio dalle ore 9 alle 11. Ai genitori e bambini verrà presentata l’offerta formativa, che spazia dalla didattica, ai giochi e feste, all'outdoor. Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono aperte dal 7 gennaio e proseguiranno fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni consultare il sito www.asiloreginamargheritasaluzzo.it

Tra le iniziative del dicembre scorso direzione e maestre ricordare l’esibizione sul palco, in occasione del Natale (giovedì 12 e venerdì 13 dicembre) dei bambini mezzani e grandi dell’asilo di piazza Dante, mentre il 16 dicembre è stata la volta dei piccoli.

Tema: la storia di alcuni bambini che giocando per le strade di Betlemme si accorgono che qualcuno ha “rubato” la loro capanna dei giochi e non se ne fanno una ragione. Vanno a casa a riposare e all’alba vedono per le strade un gran movimento di gente che segue una luce strana. Si aggregano al gruppo fino ad arrivare alla capanna e lì scoprono il Bambino Gesù.

Dal quel momento si respira aria di gioia e di festa, i piccoli decidono di "donare" la loro capanna al bimbo e ai suoi genitori e tornano a casa felici.

Numerosi gli spettatori: con i genitori, fratelli, parenti anche il parroco Don Roberto Salomone, la presidente Alessandra Cussa con i membri dell’amministrazione. Le serate si sono concluse con un rinfresco ed un piccolo mercatino organizzato dalle insegnanti.