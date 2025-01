Volley femminile, derby infrasettimanale per la Honda Olivero Cuneo mercoledì 15 gennaio

Dopo la sconfitta contro la big Numia Vero Volley Milano, la Honda Olivero Cuneo torna al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta per un’altra sfida importante: in Granda arriva la Igor Gorgonzola Novara.

Le Gatte hanno centrato tre punti pesanti nell’ultimo derby contro Pinerolo, cadendo poi a Milano. La Igor Volley è una delle squadre più in forma del campionato: sono sette le vittorie consecutive in Serie A1 Tigotà. Si parte mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30: il match sarà visibile su VBTV e DAZN.

Queste le parole di Gino Primasso in vista della partita: “La sfida si prospetta difficile perché giochiamo contro una squadra che ha battuto Milano e Roma negli ultimi due turni, quindi in forma al di là di qualche problemino in coppa. Noi stiamo continuando il nostro percorso di crescita, che è passato anche da Milano. È vero che abbiamo fatto fatica nel primo set, ma poi abbiamo giocato sullo stesso livello della Numia Vero Volley, che vanta una Paola Egonu in più. Noi giochiamo e giocheremo per fare punti in tutte le partite”.