Sorprendente a Tivoli la squadra di nuoto agonistico del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna 

Una medaglia d’oro e molteplici eccellenti risultati per la squadra di nuoto agonistico del Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna che, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio, ha partecipato alle gare di Tivoli (Roma).

Impegno, determinazione e grande spirito di squadra: ogni atleta ha dato il massimo, sostenuto dai compagni e dal tecnico Massimo Monte, che li ha accompagnati in questa sfida, ammirevole è stata la preparazione. Medaglia d’oro per Giovanni Arnaudo nei 50 stile libero, che ha stabilito anche il suo primato personale: 27"15. Grande tecnica e concentrazione anche nei 50 delfino, dove si è classificato 3° assoluto.

Argento invece per Alice Rinaudo, giunta seconda nei 50 rana e nei 100 rana con primato personale di 1'21". Riccardo Lerda ha vinto invece una medaglia di bronzo nei 50 stile libero, con primato anche lui personale di 27"50. Per soli 6 centesimi di secondo nei 100 m stile libero non è invece riuscito a raggiungere il podio.

Ed ancora Lorenzo Cavigliasso, che si è confrontato con atleti di alto spessore tecnico, riuscendo nell'impresa di vincere una medaglia di bronzo nei 50 stile libero ed una medaglia di legno, 4° assoluto nei 50 delfino. Infine la delfinista Ilaria Riba ha sfiorato il podio classificandosi al 4° posto assoluto nei 100 delfino, mentre nei 50 delfino è riuscita ad abbattere il muro dei 33" facendo 32"4, suo primato personale.

Grande soddisfazione da parte del tecnico Massimo Monte: “Complimenti a tutti i nostri ragazzi per queste meritate vittorie - dice rivolgendosi ai suoi atleti - Continuate così!”.