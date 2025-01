Bra, dissuasero un giovane dal compiere un gesto estremo: agenti della Polizia Locale ricevuti dalla Giunta

Nel pomeriggio di ieri, martedì 14 gennaio, la Giunta comunale braidese ha ricevuto due agenti in servizio presso il comando della Polizia Locale di via Moffa di Lisio per esprimere loro un ringraziamento ufficiale per la brillante operazione condotta dai due lo scorso mese di ottobre, che ha permesso di evitare tragiche conseguenze.

Si tratta degli assistenti Carmine Molfese e Michela Nicola, che durante un servizio serale sono stati chiamati ad intervenire per fermare un giovane braidese che dal balcone della propria abitazione minacciava di compiere gesti anticonservativi. I due agenti sono riusciti a intervenire tempestivamente e a fermare il giovane.

“Vogliamo ringraziare i due assistenti per il loro grande spirito di iniziativa, che li ha portati ad effettuare un intervento deciso e tempestivo. Siamo onorati di avere un corpo di Polizia così preparato”, il saluto del sindaco Gianni Fogliato a nome di tutta l’amministrazione.

Presente all’incontro anche il vicecomandante della Polizia braidese Sergio Mussetto che si è congratulato con gli agenti.