I musei di Saluzzo fanno il pieno di visitatori: oltre 44mila nel 2024 (+20%)

Sono stati 44.247 i visitatori del sistema dei Musei saluzzesi nel corso del 2024. Rispetto al 2023 c'è stato un incremento di 7473 ingressi, pari ad un balzo del 20,32%. A fine dicembre 2023 gli accessi erano stati 36.774.

Gli ingressi comprendono i tagliandi venduti alle biglietterie, gli omaggi, le scolaresche e le tessere come "Abbonamento musei".

"Mu.sa - Musei saluzzesi" è il circuito formato dalla Castiglia con i musei della Memoria carceraria e della Civiltà cavalleresca, il Museo civico di Casa Cavassa, la Torre civica con la pinacoteca "Matteo Olivero" e Casa Pellico.

L'impennata è stata effettuata, in particolare, grazia alla Castiglia, dove a fine 2023 si sono registrati 16.758 ingressi, che sono diventati 12 mesi dopo ben 27.304, cioè + 10.546 persone, pari all'aumento del 62,93% in un solo anno.

La "spinta" è giunta dall'allestimento delle grandi mostre fotografiche con scatti e autori di livello internazionale: a ottobre del 2023 è stata inaugurata la prima intitolata " Fotografia è donna. L'universo femminile in 120 scatti dell'agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi" che si è chiusa a marzo 2024. Un anno dopo è stato tagliato il nastro per la seconda “Elliott Erwitt. L’ideale fuggevole” con circa 100 scatti del famoso fotografo. La conclusione è prevista per marzo 2025. Entrambe le esposizioni sono state organizzate e allestite in collaborazione con la Fondazione "Artea" e con numerosi altri partner, istituzioni e sponsor.

Inoltre, nel 2024 Casa Cavassa ha accolto 13.852 persone, Torre civica e pinacoteca 2.082 e Casa Pellico (il sito più piccolo e con meno aperture) 1.009.

I numeri offrono un'istantanea dei periodi con più accessi, cioè della stagionalità delle visite turistiche in città. I mesi con maggiore afflusso sono maggio con 7.412, aprile con 6.566 e novembre con 5.690, mentre luglio è il mese meno frequentato con 1.590 visite totali ai 4 siti museali.

"Questo importante aumento degli accessi nei musei cittadini - dice l'assessora alla Cultura e al Turismo Attilia Gullino -, Castiglia in particolare con 10mila passaggi in più rispetto al 2023, ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta, grazie alla Collaborazione con Artea per la mostra fotografica autunnale, evento che mette in rete Saluzzo e Caraglio con un importante operazione di territorio e grazie all’ottimo lavoro della gestione dei beni museali con proposte per famiglie e scuole. Ora, la previsione è quella di aprire al pubblico l'ex sede della biblioteca in viaVolta, la cui gestione è in capo a Fondazione Apm, che oggi ospita fondi storici, il Fondo Basso e l'Istituto dei beni musicali per il Piemonte, quale porta d’ingresso per i cittadini e per i turisti al “borgo museale”, con itinerari culturali che tocchino tutti i diversi siti, anche quelli che oggi sono meno frequentati".