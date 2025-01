Terminati i lavori di efficientamento alle scuole di Garessio: elementari e infanzia tornano a palazzo Vicarj

Sono terminati, nelle scorse settimane, i lavori di di efficientamento energetico a palazzo Vicarj di Garessio, sede delle scuole elementari e della scuola dell'infanzia.

L'intervento, realizzato dalle ditte Pollano e Griseri, ha permesso di realizzare il cappotto alla struttura, oltre alla sostituzione dei serramenti, installazione dell'impianto di ventilazione meccanizzata, pannelli solari, caldaie e pompe di calore.

Gli alunni, con l'inizio del 2025, sono tornati a svolgere attività didattiche e lezioni nella storica sede già dallo scorso 7 gennaio.

"Ringraziamo - dicono dall'amministrazione comunale - le ditte che hannoe seguito i lavori e gli uffici comunali. Auguriamo un buon rientro ad alunni e personale scolastico. Si tratta di un intervento importantissimo, che consentirà anche di risparmiare sul costo delle utenze".

Intanto ieri, martedì 14 gennaio, i ragazzi di quinta elementare, insieme alle maestre hanno accolto i bimbi che il prossimo anno inizieranno la scuola primaria e i loro genitori.

"In un’avventurosa ambientazione - spiegano dalla scuola -, i bambini hanno intrapreso un viaggio a bordo di una nave pirata per conoscere gli ambienti e le attività della nuova scuola in una sede, quella di piazza Balilla, tutta rinnovata. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso davvero divertente questo pomeriggio. Vi aspettiamo a settembre per una nuova avventura!".