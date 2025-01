La magia del musical americano sbarca a Cuneo: a giugno l'evento "Broadway Celebration"

Dopo il grande successo dell’evento di Cristina D’Avena (quasi sold out in tutti i settori), la società di eventi Bellerofonte è lieta di annunciare un nuovo straordinario evento: "Broadway Celebration", in programma il 7 giugno 2025 al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

La magia del musical americano sbarca a Cuneo! Sabato 7 giugno 2025, alle ore 21:00, il Palazzetto dello Sport di Cuneo ospiterà "Broadway Celebration", uno spettacolo unico che celebra i grandi classici del musical americano, interpretato dall’eccezionale Sunshine Gospel Choir.

Il Sunshine Gospel Choir, eccellenza artistica nel panorama europeo e vincitore del Golden Buzzer di Joe Bastianich nella trasmissione Italia’s Got Talent 2020, porterà sul palco la sua straordinaria energia e professionalità. Con voci travolgenti e una presenza scenica ineguagliabile, lo spettacolo promette di essere un evento memorabile per tutti gli amanti del musical e non solo.

"Broadway Celebration" è molto più di uno spettacolo: è un viaggio emozionante tra le melodie e i brani iconici che hanno fatto la storia di Broadway. Interpretato da uno dei cori più acclamati d’Europa, lo show combina:

● Voci potenti e coinvolgenti del Sunshine Gospel Choir.

● Coreografie mozzafiato.

● Un’atmosfera unica, capace di emozionare spettatori di tutte le età

Appuntamento a sabato 7 giugno 2025, dalle ore 21, al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Un’esperienza indimenticabile per gli amanti del musical e per chi vuole lasciarsi incantare dalla magia della musica e del teatro.

I biglietti per "Broadway Celebration" sono disponibili presso i seguenti canali:

· Online: shorturl.at/2CT6d

· Punti vendita: Presso il Liveticket Point di Energia Pulita, situato in Corso Nizza 29, Cuneo

· Biglietteria: Durante tutte le partite in casa della Serie A Maschile.

Prezzi dei biglietti:

· Parterre: €39 + €3,9 di prevendita

· Anello Verde: €34 + €3,4 di prevendita (con possibilità di scegliere il posto)

· Anello Rosso: €29 + €2,9 di prevendita (posto unico)

· Ingresso gratuito: riservato ai bambini sotto i 10 anni (nati dal 2014 incluso) e alle persone con disabilità.