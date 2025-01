Quotidiani disservizi sulla Cuneo-Ventimiglia: la corsa delle 8.41 partita con un'ora di ritardo

Ieri non è partita la corsa delle 7,24 da Cuneo per Torino, oggi è partita con un'ora di ritardo quella da Cuneo verso Ventimiglia.

Sono quotidiani i disservizi sulla rete ferroviaria, non solo per quanto riguarda l'Alta velocità, tema che conquista la ribalta dell'informazione nazionale, ma anche e soprattutto quella locale, utilizzata dai pendolari e dagli studenti che, ormai ogni giorno, sono in balia di guasti, soppressioni, mancanza di materiale rotabile e chi più ne ha più ne metta.

Da qualunque parte la si voglia guardare, viaggiare in treno, da qualche mese a questa parte, è diventata una scommessa. Non si sa mai cosa se e in quanto tempo si riuscirà a raggiungere la propria destinazione.