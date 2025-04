Linea Saluzzo-Cuneo, dal 12 al 19 aprile il treno viaggia "su gomma"

Arenaways garantisce la continuità del servizio organizzando, dal 12 al 19 aprile, un collegamento bus sostitutivo che interessa la sola tratta Saluzzo-Cuneo al fine di consentire a RFI un intervento di potenziamento infrastrutturale sulla rete: orari e fermate intermedie restano invariati.

I lavori non si rifletteranno sul collegamento Saluzzo-Savigliano, che opererà normalmente via treno. Per una settimana, da sabato 12 a sabato 19 aprile compresi, fra Saluzzo e Cuneo il treno viaggerà su gomma, ma rispetterà la frequenza e gli orari del normale collegamento ferroviario, effettuando unicamente le “fermate Arenaways” in prossimità delle stazioni.

I mezzi impiegati garantiranno l’accesso anche alle persone con mobilità ridotta e con disabilità e saranno accettati gli stessi titoli di viaggio riconosciuti da Arenaways. Il servizio sostitutivo si è reso necessario per garantire continuità agli utenti e consentire, al tempo stesso, l’esecuzione di un intervento programmato di potenziamento infrastrutturale ad opera di Rete Ferroviaria Italiana, che interesserà la rete nel solo tratto compreso fra Saluzzo e Cuneo.

Il collegamento fra Saluzzo e Savigliano sarà regolarmente effettuato a bordo dei treni Arenaways: i treni in partenza da Saluzzo per Savigliano, così come i bus in partenza da Saluzzo per Cuneo, attenderanno le rispettive coincidenze.

Il servizio su gomma, i cui mezzi saranno identificati chiaramente dalla scritta sul display e dal cartello arancione con il logo Arenaways e la dicitura “Bus sostitutivo”, effettuerà le seguenti fermate:

Cuneo, in Piazzale della Libertà antistante la stazione ferroviaria;

Busca, presso San Giacomo Bivio FS;

Costigliole Saluzzo in corrispondenza della rotonda fra via Saluzzo, via Piasco e via Lagnasco;

Verzuolo, in corso Re Umberto nei pressi del Municipio;

Manta, all'altezza di via Rivoira;

Saluzzo, su corso Roma in corrispondenza di Piazza Vittorio Veneto;

I bus saranno attrezzati per consentire l’accesso anche ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità e a bordo è presente 1 posto attrezzato per l’ancoraggio della sedia a rotelle. Le biciclette e gli altri dispositivi per la micromobilità potranno essere caricati nel vano portabagagli fino al raggiungimento della capienza massima. Sarà, inoltre, consentito l’accesso a bordo agli animali da compagnia alle medesime condizioni già applicate sui treni.

Matteo Arena, Direttore Generale di Arenaways ha dichiarato: «Gli interventi di manutenzione sull’infrastruttura sono inevitabili, ma vanno a beneficio di tutti: il nostro obiettivo è di minimizzarne l’impatto sull’utenza e offrire il miglior servizio anche in questo frangente. Grazie al flusso di comunicazione che Arenaways mantiene costante con RFI, abbiamo potuto organizzare per tempo un servizio su gomma che consentirà di effettuare anche fra Cuneo e Saluzzo tutte le corse del normale esercizio».