Volley A1F. Gatte in campo per un altro big match: stasera a Cuneo arriva Novara

Per la Honda Olivero Cuneo è subito ora di tornare in campo: stasera al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta si disputerà il turno infrasettimanale che vedrà le Gatte impegnate nell'ultimo dei tre derby piemontesi di questa stagione. A Cuneo arriverà infatti l'Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi per quello che si prospetta un altro big match.

Le novaresi hanno archiviato rapidamente la sconfitta per 3-1 in CEV e domenica, nell'ultima giornata di campionato disputata, si sono aggiudicate tre punti contro Roma senza lasciare alle avversarie neppure un set. Ora le Zanzare sono a -4 da Scandicci, seconda in classifica, e sopra Milano, battuta per 3-2 appena due settimane fa. La trasferta di Cuneo dunque sarà per loro un'occasione per mantenere la continuità e restare agganciate alla vetta della classifica.

Le Gatte arrivano invece da una sconfitta per 3-0 subita per mano del Numia Vero Volley Milano. Nessun punto e nessun set, ma le biancorosse hanno disputato una buona gara, soprattutto negli ultimi due parziali. Da sottolineare l'ottima prestazione di Anna Dodson, che ha esordito come titolare, e che ha chiuso con 12 punti, best scorer tra le fila cuneesi con 8 punti su 14 alzate (57%), 3 muri e 1 ace.

Novara sarà un avversario tosto, ma ancora una volta per le Gatte sarà importante l'atteggiamento in vista della prossime giornate. Le ragazze di Pintus continuano infatti a essere dodicesime, ma Talmassons ha guadagnato un punto contro Vallefoglia e ora è a -1 da Cuneo, come Roma. Anche Perugia nell'ultima giornata si è aggiudicata punti, ben 3 sul campo di Chieri, portandosi +3. L'obiettivo per le Gatte è chiaro: cercare di strappare punti a Novara ma soprattutto mettere in campo l'atteggiamento giusto per affrontare domenica 19 la Smi Volley Roma in uno scontro fondamentale in ottica salvezza.

Prima però testa al turno infrasettimanale: appuntamento dunque a stasera in casa contro Novara. Inizio alle 20:30. Per chi non potesse recarsi al Palazzetto per sostenere le Gatte, ricordiamo che il match sarà trasmesso in diretta su VBTV e Dazn.