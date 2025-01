Cherasco: dal Comune oltre 120 mila euro di contributi alle associazioni che operano sul territorio

Con la fine dell’anno l’amministrazione comunale di Cherasco ha deliberato i contributi ad enti ed associazioni del territorio che operano nei diversi settori, dal socio-assistenziale a quello culturale ricreativo e sportivo.



Ecco l’elenco nel settore sociale e culturale: alla Parrocchia Maria Vergine Assunta Roreto e Coro parrocchiale € 400; alla Parrocchia S. Rocco - Veglia e Coro parrocchia "Don Luigi Mazza" € 400; alla Parrocchia San Pietro e Corale Santa Cecilia € 400; al Centro d’incontro Cherasco € 1.800; al Centro d'incontro Roreto di Cherasco € 1.800; al Circolo "Prima Langa" € 1.000; al Circolo Ancol frazione Meane € 1.000; al Circolo ricreativo e sportivo “San Michele” € 1.200; al Gruppo Alpini di Cherasco € 4.500; alla Proloco di Cappellazzo € 3.000; alla Proloco di Bricco de Faule € 5.000; alla Proloco Roretese € 5.000; alla Proloco di Sant'Antonio da Padova € 1.000; al Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali (CISIM) € 600; all’Associazione "La rana a Roreto" € 4.000; all’Associazione culturale "Cherasco è musica" € 3.000; all’Associazione Harold Haupwood Onlus € 200; all’Associazione Banda Musicale "Mons. Calorio" € 2.500; all’Associazione “L’Arcipelago” € 2.000; al Servizio Civico Volontari di Cherasco “Anziani Attivi” € 3.000; al Gruppo CARITAS parrocchiale (Parrocchia di San Pietro) € 6.000; all’Associazione Gruppo Caritativo Amici solidali - CARIT.A.S. di Roreto € 2.000; all’Associazione KARIBUNI Onlus € 800; al Gruppo Avis Cherasco € 2.000; al Gruppo Avis Madonna del Pilone € 300; all’Associazione Cherasco Per i Ragazzi € 5.000; alla Fondazione Museo della Magia € 5.000; alla Fondazione Mago Sales € 500; agli Amici dei pompieri di Bra ODV € 2.000; all’Associazione musico-corale George’s Planets € 500; all’Associazione La Casa Rotta € 500; all’Associazione musicale De Musica Clarascum € 3.000; al Rete Mamma APS € 1.000 e al Circolo culturale Eureka 1000. Per una tranche totale che ammonta a circa 71.400 euro.

Ai sodalizi sportivi i contributi sono stati: A.S.D. Cestistica Cherasco € 2.500; all’Associazione Bocciofila Roretese € 2.500; all’A.S.D. Volley Cherasco € 8.000; all’A.S.D. Arcieri Clarascum € 5.000; all’A.S.D. Roretese 1975 € 7.000; all’A.S.D. Cheraschese 1904 € 12.000; al Gruppo Sbandieratori e Musici € 3.000; all’A.S.D. Volley Langhe € 500; a Il Sole A Mezzanotte A.S.D. € 700; all’A.S.D. Danzarte € 700; al Tennis Club Cherasco € 1.000; all’A.S.D. A Go Go Basket € 1.000; all’A.S.D Polisportiva Veglia € 4.000; ad Angiolina Costantivo U.N.V.S. Aps € 500 e al Campus Piemonte Basketball Srl Sd € 1.000. Per un totale di 49.400 euro.

«Tutte le associazioni che operano sul nostro territorio – dice il sindaco Claudio Bogetti – svolgono un servizio importante, essenziale, ognuno nel proprio settore. L’Amministrazione ha sempre sostenuto queste realtà, punto vitale della nostra società. Spesso sono proprio i volontari ad arrivare là dove non può, per varie ragioni, l’ente pubblico. Dobbiamo tutti essere grati a queste persone, che spendono parte del loro tempo libero, gratuitamente, a favore degli altri. Nonostante il periodo difficile anche per le casse comunali, non abbiamo voluto penalizzare questi gruppi, così essenziali, sempre presenti, che concretamente si spendono a favore della città. Il nostro intento è quello di continuare a sostenere il grande lavoro dei volontari».