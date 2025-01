Oggi a Montaldo Roero il primo incontro di presentazione della Comunità Energetica Rinnovabile

Si terrà questa sera nel salone polifunzionale di Montaldo Roero, in via Roma 5, il primo dei 17 incontri di presentazione della CER Roero, la neonata comunità Energetica Rinnovabile che vuole creare un modello di sostenibilità, innovazione e partecipazione attiva sul territorio roerino.

Le serate informative, sempre collocate alle ore 21, serviranno per informare su benefici e vantaggi sui costi energetici di aziende e privati, su come entrare a far parte di CER Roero, sull’utilità di una buona transizione ecologica per il benessere del territorio.

Giovedì 23 gennaio, a Bra, presso la Sala Conferenze Arpino, in Largo della Resistenza alle ore 21, si terrà un incontro dedicato a progettisti e installatori con i tecnici di Environmet Park, partner di CER Roero.

Ecco l’elenco degli appuntamenti, comune per comune, per saperne di più.

20 gennaio lunedì Santa Vittoria d'Alba - Centro sociale piazza Bertero

21 gennaio martedì Monteu e Santo Stefano Roero Salone polifunzionale Monteu, piazza Bergadani

23 gennaio giovedì Serata per progettisti e installatori di impianti fotovoltaici (Bra)

sala conferenze Arpino - largo della Resistenza Bra, CN

27 gennaio lunedì Vezza e Castellinaldo Vezza, Sala ex-asilo presso municipio, Via Mazzini, 29

28 gennaio martedì Monticello d'Alba Centro Polifunzionale L'Incontro, Via Mario Nantiat

30 gennaio giovedì Pocapaglia Sala Comune Via Cavour 4

3 febbraio lunedì Guarene sala Anfossi presso palazzo comunale

4 febbraio martedì Castagnito, Magliano e Priocca Via IV novembre n.43 salone Riez fraz. Sant’Antonio Magliano Alfieri

6 febbraio giovedì Govone Salone incontri La Serra Piazza Vittorio Emanuele

7 febbraio venerdì Sommariva del Bosco Teatro Bongioanni, viale Scuole

10 febbraio lunedì Piobesi e Corneliano Piobesi d’Alba - Salone polifunzionale (davanti al comune)

17 febbraio lunedì Bra Auditorium Arpino - largo della Resistenza Bra, CN

20 febbraio giovedì Canale Comune Sala riunioni

21 febbraio venerdì Sommariva Perno Centro Sportivo Roero

24 febbraio lunedì Ceresole d’Alba MuBATT piazza Vittorio Emanuele, 2

27 febbraio giovedì Comune di Montà Salone Comunale

Si ricorda che progetto CER Roero ha ricevuto il supporto della Fondazione CRC e il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Sinergie II, che intende supportare la creazione, lo sviluppo e la sostenibilità nel tempo di Comunità Energetiche Rinnovabili aumentando il protagonismo dei cittadini nei processi di transizione energetica e favorire il consumo e l’uso consapevole dell’energia da parte degli stessi.