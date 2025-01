A Saluzzo arriva "Onde di Terra", film di Andrea Icardi "sull'anima delle Langhe"

Il film "Onde di terra" in programma da domani, venerdì 17 gennaio alla multisala Italia di piazza Cavour a Saluzzo

Dopo aver emozionato migliaia di spettatori il film Onde di Terra, diretto da Andrea Icardi, arriva a Saluzzo alla Multisala Italia di piazza Cavour. La pellicola che ha registrato il tutto esaurito in molte città e continua ad attrarre spettatori verrà proiettata da domani venerdì 17 gennaio alle 21 a cui seguiranno le proiezioni di sabato 18 gennaio alle 18, domenica 19 gennaio alle 16, lunedì 20 e martedì 21 gennaio alle 21.

Dopo i numerosi premi italiani e internazionali (miglior film al festival di Parigi, menzione d’onore a quello di Salerno, premio del pubblico in quello di Asti), Onde di Terra ha recentemente conquistato un prestigioso riconoscimento per la colonna sonora firmata dal maestro compositore saluzzese Enrico Sabena.

La colonna sonora, infatti, è stata inserita tra le 100 migliori del 2024 dal magazine Colonnesonore.net, grazie alla sua capacità narrativa ed emozionale. "È una gioia immensa vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro" ha dichiarato Sabena, attualmente impegnato su due nuovi progetti cinematografici americani per la BLT di Paramount.

Il regista Andrea Icardi ha commentato: "Siamo commossi dall’affetto del pubblico e dai numerosi messaggi di apprezzamento ricevuti. È straordinario vedere come la storia di Fulvia, ambientata nelle Langhe degli anni ’70, abbia toccato il cuore di così tante persone. Un ringraziamento è d’obbligo a Renato Sevega, Ceo di Siscom, azienda leader nei software per la pubblica amministrazione, che da imprenditore visionario ha deciso di investire in cultura, supportando la realizzazione di Onde di Terra e contribuendo a promuovere storie che riflettono e valorizzano il territorio e le sue tradizioni".

“Onde di Terra” si configura come un viaggio nell’anima delle Langhe, tra amori taciuti, coraggio, trasformazioni sociali e una incredibile resilienza. Un’opera che invita a riflettere, da vedere e rivedere ogni volta con nuovi occhi.