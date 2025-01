Proseguono gli incontri dell’Unitre Cuneo

L’Università della Terza Età di Cuneo propone per lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 15,30 presso il cinema Monviso un incontro, riservato agli associati, con Paola Verando, che tratterà l’argomento “Un cammino per la vita”.

La Verando ha camminato, lo scorso anno, da Canterbury ad Istanbul, per dimostrare che con la fibromialgia si può continuare a seguire i propri sogni.

L’estate scorsa si è allenata nelle valli cuneesi, con un compagno che non passa inosservato, si chiama Garmin, il suo gatto.

L’AISM, in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato, dal 20 al 26 gennaio organizza 7 giorni di incontri su tutto il territorio nazionale con i notai, durante i quali AISM ed i notai daranno informazioni per spiegare ed approfondire cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio.

Nell’ambito di questo evento nazionale, giovedì 23 gennaio 2025 (ore 15,30 Cinema Monviso) l’Università della Terza Età di Cuneo propone agli associati un momento di approfondimento dei temi della successione, del testamento e del lascito solidale.

Il Notaio Enrico Gallo e il Notaio Giuseppe Renaudo del Distretto Notarile di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, tratteranno l’argomento “L’importanza di fare testamento: una scelta libera e di valore - Perché farlo e soprattutto come”.