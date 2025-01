A Bra un progetto sperimentale per l’uso di pannolini ecosostenibili

Bra ancora all’avanguardia nel campo della raccolta dei rifiuti. Dopo aver raggiunto da anni percentuali di differenziata che la collocano ai vertici nazionali, confidando ancora una volta sulla marcata sensibilità ambientale della cittadinanza, nei mesi scorsi è stato avviato un importante progetto mirato alla riduzione dei rifiuti prodotti. L’iniziativa, che rientra nell’ambito del Piano di Prevenzione e Riduzione Rifiuti adottato dal comune nel 2021 ed è stata finanziata da un contributo della Fondazione CRC, ha coinvolto in partnership l’ente territorialmente competente COABSER (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti), il gestore del servizio STR (Società trattamento rifiuti), l’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (AICA) e l’asilo nido comunale, con l’obiettivo di verificare la possibilità di ridurre la quantità di pannolini e pannoloni raccolti nell’ambito dell’indifferenziato cittadino, visto che ne costituisce componente rilevante, con la promozione di soluzioni più sostenibili sotto l’aspetto ambientale.

I pannolini usa-e-getta, infatti, sono un prodotto altamente impattante, sia per la quantità di materiali non riciclabili, sia per le pomate contenenti metalli pesanti utilizzate. A livello di peso si stima che un bambino, nei primi 2,5 anni di vita, ovvero quando indossa un pannolino, contribuisca alla produzione di oltre 1 tonnellata di rifiuti urbani. Questo significa che i soli pannolini usa-e-getta per bambini possono arrivare a costituire circa il 3% dei rifiuti urbani totali, essendo però non riciclabili; laddove poi la raccolta differenziata è molto alta, come nel caso del Comune di Bra, costituiscono la percentuale maggiore all’interno della frazione secca residua, arrivando a rappresentare tra il 10 e il 20% dei rifiuti destinati a smaltimento.

Grazie all’intervento dell’Asilo nido comunale, è stato così individuato un bacino di famiglie a cui proporre la sperimentazione dei pannolini lavabili, più convenienti sia in termini economici che ambientali. Questi infatti hanno un impatto ambientale molto inferiore in quanto realizzati in stoffa e resistenti a 250 lavaggi circa, mentre l’investimento economico iniziale viene ripagato nel primo anno di utilizzo.

Delle 44 famiglie che si sono offerte di partecipare al progetto ne sono state individuate 7, a cui è stata fornita una dotazione complessiva di 120 pannolini. Al termine della sperimentazione, i risultati ottenuti sono positivi: non solo si è registrata una significativa riduzione dei rifiuti destinati agli impianti di smaltimento, ma anche una efficace promozione di uno stile di vita più sostenibile. Tutte le famiglie coinvolte, infatti, con l’eccezione di una, hanno espresso l’intenzione di proseguire con l’impiego dei pannolini lavabili (integrandoli con pannolini monouso in caso di necessità), oltre che dirsi pronti a consigliarli ad altre famiglie.

“Vogliamo ringraziare tutte le famiglie braidesi che hanno preso parte al progetto testimoniando il valore ambientale dei pannolini ecosostenibili”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Francesca Amato, che sottolineano inoltre “l’importanza della collaborazione con l’asilo nido comunale, che è stato incubatore di buone pratiche di sostenibilità, rivestendo come sempre il ruolo di portatore di progettualità educativa nonostante la piccolissima età degli utenti”.

Il progetto prevede ora l’avvio di una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, mirata a produrre una crescita della consapevolezza ambientale su questa delicata materia. Tra il materiale prodotto, un video divulgativo sull’impatto dei pannolini usa e getta e sulle alternative possibili già pubblicato sul canale You Tube del Comune, cui seguirà anche un video tutorial sull’uso e sulla manutenzione dei pannolini lavabili.