Apre a Borgo San Dalmazzo "Padelmania", realizzato da Peraria

Quattro campi da padel con caratteristiche adatte a omologazione FITP, con area esterna per “gioco fuori”, un’area palestra, un ampio spazio conviviale per relax, una comoda zona soppalcata con ottima visibilità per gli spettatori sui campi da gioco. Tutto questo è il centro sportivo "Padelmania" che viene inaugurato oggi - venerdì 17 gennaio alle ore 17.17 – (in barba alla scaramanzia) a Borgo San Dalmazzo in via Sant’ Andrea 11-a.

La realizzazione di questo nuovo centro è stata eseguita da Peraria, società di Villafalletto, l’amministratore delegato, Livio Cismondi, tiene a sottolineare l’originalità dell’idea alla base di questo nuovo spazio sportivo: “Su una chat pubblica dedicata, Padel Connect, Nino Girardi indicava l’esistenza a Borgo San Dalmazzo di un capannone adatto a creare un’area padel, Peraria si è subito proposta come fornitrice dei campi per chi decidesse di sposare il progetto e di lì a poco, persone prima sconosciute, hanno così unito le idee!”

Nasce "Padelmania" una società composta da, Davide Bernardi, e Claudio Robustelli, Diego Panuele, Riccardo Comino e Two Bald. Dal 2025, prende il via nel cuneese un nuovo centro di Padel, e precisamente a Borgo San Dalmazzo, per giocatori, amanti di questo sport e neofiti con la volontà di farlo crescere, a cominciare dalla realizzazione, prossimamente, di un’area benessere con sauna.