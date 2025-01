Saluzzo, tutto automatizzato per i sacchetti della differenziata: CSEA installa tre distributori

A Saluzzo da lunedì 20 gennaio la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti diventa automatica. Per ritirare i contenitori per i rifiuti indifferenziati (rsu), plastica e organico basterà andare dai distributori in via Generale Isasca (sul lato di Palazzo Italia di piazza Cavour) e su piazza Buttini (proprio sul lato dell’ex Tribinale) a Saluzzo o dall’area camper di Castellar.

I tre distributori funzionano solamente per i residenti a Saluzzo che per il riconoscimento e il ritiro devono inserire la tessera sanitaria/codice fiscale. Mercoledì 22, sabato 25 e mercoledì 29 gennaio 2025 sarà ancora possibile il ritiro al punto di distribuzione di piazza Garibaldi. Saluzzo è uno dei 28 Comuni dello Csea (Consorzio servizi ecologia ambiente) che ha automatizzato la distribuzione grazie a fondi del Pnrr. I distributori automatici saranno attivi 24 ore al giorno.

“Gli utenti potranno accedere esclusivamente ai distributori del Comune in cui pagano la tassa rifiuti – spiegano dallo Csea -. Per usufruire del servizio sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria. Le utenze non domestiche, invece, utilizzeranno la tessera per l'accesso alle isole ecologiche: coloro che non possiedono tale tessera potranno richiederla nel Comune dove si trova la loro attività”.

“Il processo di ritiro dei sacchetti – aggiungono - sarà guidato dal distributore stesso attraverso istruzioni visive e audio. Per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti, sarà possibile ritirare un rotolo di sacchetti per ciascuna tipologia (indifferenziato, plastica e organico) ogni settimana. Se un cittadino raggiunge il limite massimo annuale di rotoli disponibili prima del previsto, il distributore indicherà la data in cui potrà effettuare il prossimo ritiro. Questo sistema è progettato per prevenire sprechi e assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso al servizio”.

Tutti gli altri materiali per la differenziata come paper box, cestini per organico, mastelli per raccolta organico, etc etc, sono sempre disponibili all’isola ecologica del Comune, accedendo con tessera sanitaria /codice fiscale. “Questo nuovo servizio automatizzato sarà funzionale – dice il sindaco Franco Demaria – e renderà più efficiente la distribuzione dei sacchetti. Lo Csea ha garantito che la procedura sarà facile ed immediata. Invitiamo tutti a provarla”.

«Siamo entusiasti di annunciare l'introduzione di questo nuovo sistema di distribuzione automatizzata dei sacchetti per la raccolta differenziata, reso possibile grazie ai fondi Pnrr – sottolinea il presidente Csea Fulvio Rubiolo –. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti nel nostro territorio, e ancora più vicina al cittadino. L'installazione dei distributori non solo semplificherà l'accesso ai sacchetti per i cittadini e le imprese, ma contribuirà anche a ridurre gli sprechi e a promuovere una maggiore responsabilità ambientale. Siamo convinti che questa iniziativa non solo migliorerà la gestione delle dotazioni di sacchetti per fare la raccolta differenziata, ma rafforzerà anche la collaborazione tra i cittadini, le imprese, Comuni e il Consorzio. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questo importante cambiamento».

Per informazioni o approfondimenti scrivere a comunicazione@consorziosea.it.