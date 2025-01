Uomo rinvenuto senza vita in un’abitazione di Robilante

Si è purtroppo concluso nel modo peggiore l’intervento di soccorso a persona che i Vigili del Fuoco hanno effettuato a Robilante poco dopo le 8 di questa mattina, venerdì 17 gennaio.

Qui una squadra proveniente dal Comando Provinciale di Cuneo è stata chiamata a entrare in un alloggio di via Vittorio Veneto, abitato da un uomo di circa 50 anni che da alcune ore non rispondeva alle chiamate dei propri congiunti.

Una volta entrati nell’abitazione il rinvenimento del corpo ormai senza vita dell’uomo, evidentemente vittima di un malore.