A6, ordine del giorno dal centrodestra monregalese: “Ridurre i pedaggi per contrastare i disservizi e i ritardi”

Ridurre l'impatto dei disservizi ed eventualmente i costi dei pedaggi sull'autostrada A6, la cui viabilità è messa particolarmente in difficoltà da una serie di cantieri che durano ormai da tempo.

È questa, in sintesi, la richiesta di un ordine del giorno proposto dal Centro- destra di Mondovì, che ha come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d'Italia Rocco Pulitanò: “Seppure gli enti locali non abbiano competenza diretta sulla rete autostradale – dice Pulitanò -, occorre fare sentire la nostra voce come rappresentanti del territorio e dei cittadini. A nostro avviso, vista la situazione critica che si verifica spesso in termini di traffico, sarebbe importante che il concessionario proponesse una riduzione dei pedaggi in compensazione ai disagi, ai ritardi e ai disservizi derivanti dai molti cantieri allestiti, soprattutto sulla tratta Mondovì-Savona”.

“Fratelli d’Italia – aggiunge Pulitanò – ha intrapreso importanti analoghe iniziative su più livelli: regionale, provinciale, e locale. Con un obiettivo specifico: il territorio intero si allinea in difesa dei cittadini”.

Aggiunge Enrico Rosso, capogruppo del Centro-destra: "Attraverso l'ordine del giorno presentato, il Comune di Mondovì, in coordinamento con gli altri enti locali, si propone di attivarsi nei confronti del concessionario della A6 per ridurre l'impatto dei disservizi e il costo dei pedaggi, anche tramite un confronto con i vari Ministeri competenti. Ci è sembrato un atto importante a favore del nostro territorio per una problematica molto sentita”.