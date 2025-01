Il Comune di Macra cerca un Istruttore Contabile: indetto un concorso pubblico

Il Comune di Macra ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione di un Istruttore Contabile a tempo pieno e indeterminato. La posizione è inserita nell’area degli Istruttori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Locali, con uno stipendio lordo mensile di circa 1.800 euro (netto circa 1.400 euro), cui si aggiungono la tredicesima mensilità e altre indennità previste dal CCNL.

Requisiti richiesti:

• Titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale o titolo equipollente di Analista Contabile e Operatore Commerciale (D.P.R. N. 253/70 – Allegato H). Sono ammessi anche titoli superiori, come la laurea in Economia e Commercio o in Scienze dell’Economia.

• Altri requisiti:

• Possesso della patente di guida di categoria B.

• Conoscenza della lingua inglese.

• Conoscenza dei principali strumenti digitali e informatici.

Per maggiori informazioni e per presentare la candidatura, è possibile consultare il bando ufficiale del concorso.

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=cd5cedea5bf1432499ab95df6032b35a