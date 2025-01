Venti comuni piemontesi insigniti del titolo di "Borghi più belli d'Italia": sette sono nella Granda

Il prossimo 20 gennaio 2025, alle ore 15, al Grattacielo Piemonte, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova Associazione nazionale Borghi più Belli d’Italia in Piemonte, alla presenza dell’assessore agli Enti locali della Regione Piemonte Enrico Bussalino, del presidente nazionale Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi, del coordinatore regionale Francesco Bordino e dei sindaci dei Comuni coinvolti.

In Piemonte sono 20 i Comuni selezionati e certificati “Borghi piu belli d’Italia” per essere espressione di qualità architettonica, culturale e paesaggistica e per aver saputo mantenere autenticità e tradizioni.

Nella Granda entrano nel novero Barolo, Chianale, Garessio, Guarene, Monforte d'Alba, Neive, Ostana.