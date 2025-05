Comune di Fossano e Plastic free ancora insieme per una città più pulita

Il Comune di Fossano ha rinnovato per i prossimi quattro anni il protocollo di intesa con Plastic free, l’organizzazione di volontariato che ha come obiettivo principale quello di informare e sensibilizzare più persone possibili, sulla pericolosità dell’inquinamento di plastica, attraverso campagne di comunicazione specifiche, nonché azioni concrete sul territorio.

“La collaborazione con Plastic free continua - spiega Giacomo Pellegrino, assessore all’Ambiente del Comune di Fossano durante la firma del documento -. Ringrazio per la collaborazione la referente Erika Ambrogio con tutta la sua grande squadra di volontari e un grazie particolare anche al funzionario comunale Flavio Bauducco per l’impegno ed il lavoro svolto fino a qui e per quello che verrà per le prossime iniziative. Del resto - prosegue Pellegrino - sono i numeri del bilancio delle diverse attività intraprese da Plastic free, che certificano l’importanza del loro operato”.

Numeri, quelli citati dall’assessore Pellegrino, che hanno una grande rilevanza: nelle quattro giornate dedicate alla pulizia in città, sono stati raccolti: il 15 giugno dell’anno scorso 3 chili di mozziconi, il 29 settembre 2024 pulizia generale con la raccolta di 582 chili di rifiuti. E poi 18 gennaio di quest’anno, sempre durante una raccolte generale di rifiuti: 150 chili di pattumiera ed infine il 5 aprile 2025 i rifiuti raccolti sono stati pari a 710 chili. L’associazione Plastic free, però non si ferma alle indispensabili giornate di raccolta di rifiuti e materiale di scarto ma va oltre, per dare anche una “educazione all’ambiente” che intende sensibilizzare le persone - soprattutto i giovani - e anche le aziende ed il mondo del lavoro in generale, all’importanza di mantenere l’ambiente pulito, quindi più sano e meno inquinato. Per questo a febbraio è stata organizzata un evento specifico con l’Istituto Vallauri di Fossano, in collaborazione con Alstom che ha sostenuto il progetto.

“L’iniziativa - ricorda l’assessore Pellegrino - ha riscontrato molto successo, per questo come Amministrazione siamo disponibili a sostenere altre iniziative simili. Anche perché è necessario puntare sulle giovani generazioni, che tra l’altro sono già molto sensibili verso questi temi ambientali. Auguro ai volontari di Plastic free buon lavoro. Naturalmente - conclude l’assessore Pellegrino - il Comune di Fossano sarà al vostro fianco nelle prossime iniziative, per dare al vostro impegno e al vostro messaggio una risonanza sempre più grande e condividere la sfida di un mondo più pulito e quindi più sano e bello”.