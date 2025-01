Busca: in fiamme il tetto di un'abitazione in frazione San Vitale, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

É stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, nella serata di venerdì, per spegnere un incendio divampato in un'abitazione in frazione San Vitale a Busca.

Le fiamme hanno prima avvolto il tetto per poi propagarsi all'ultimo dei tre piani della casa ma non hanno provocato, fortunatamente, danni o ustioni a persone.

Sono stati i proprietari ad allertare i soccorsi, poco prima delle 20: sul posto le squadre provenienti da Cuneo, Busca e Dronero. I pompieri hanno utilizzato autobotti e autoscale e lavorato per circa tre ore prima di domare completamente le fiamme, evitando che si diffondessero ulteriormente.

Da accertare le cause dell'incendio, forse innescato da qualche problema alla canna fumaria.