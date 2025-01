Volley A1F. Cuneo, che passo falso: sconfitta per 3-1 contro una Roma mai doma

Dopo la splendida vittoria contro Novara, la Honda Olivero Cuneo si è trovata davanti a uno di quegli appuntamenti fondamentali per la stagione. Questo pomeriggio le Gatte hanno infatti affrontato le Wolves della Smi Roma Volley in uno scontro salvezza cruciale, al quale era presente per la prima volta la new entry cuneese annunciata in settimana, la schiacciatrice brasiliana Mariana Brambilla, che ha esordito nel secondo set.

Una partita in cui c'era da dare tutto, ma purtroppo le Gatte di Lorenzo Pintus non sono state in grado di ripetere la bella prestazione corale vista contro Novara, commettendo così un passo falso che consente a Roma di riavvicinarsi in classifica. Dopo aver disputato un buon primo set, in cui è partita titolare Dodson e in cui le biancorosse si sono portate avanti fin da subito, le cuneesi non sono però riuscite a ripetere la prestazione: tanta fatica in ricezione e tanti errori diretti, ben 31 al termine del match, 11 in battuta, 2 ace subiti e 18 in attacco. Spiccano in particolare gli otto errori diretti in attacco nel secondo e terzo set.

Momento chiave della partita, il terzo set, un parziale combattutissimo. Roma parte forte e allunga, 11-6. Le Gatte non mollano e con Signorile al servizio recuperano, colmando il gap e ristabilendo la parità. Sulle ali dell’entusiasmo, le biancorosse allungano e ora sono loro a imporre il gioco, 16-19 e 18-23. Proprio sul più bello però le cuneesi si spengono, mentre le Wolves si credono fino in fondo e recuperano, pareggiano e vincono 25-23, sfruttando gli errori diretti delle Gatte.

Quarto parziale senza storia, a totale appannaggio Roma: le Wolves partono forte fin da subito, 3-0, 6-1, 10-2. Le Gatte non riescono a tornare in partita e Roma ne approfitta, portandosi rapidamente a + 10. Le biancorosse non riescono a uscirne, Pintus si affida dalla panchina ma le padrone di casa sono incontenibili e si aggiudicano l’intera posta in palio chiudendo in scioltezza 25-14. Premiata MVP del match Wilma Salas con 12 punti. Best scorer Orvosova con 21 punti.

Le Gatte dunque non hanno saputo dunque dare continuità alla vittoria dell'ultima giornata, ma soprattutto rimane molto rammarico per il terzo set, sciupato dopo una grande rimonta e dopo essere state avanti 18-23. Le biancorosse dovranno però essere brave a voltare subito pagina dopo questo passo falso. Domenica prossima le Gatte saranno infatti in trasferta al Pala Wanny di Firenze per affrontare Il Bisonte, in un’altra sfida fondamentale. Prossimo appuntamento dunque a domenica 26. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Roma: al palleggio Mirkovic opposta a Orvosova, al centro Rucli e Schoelzel, in banda Salas e Melli, libero Zannoni.

Sestetto Cuneo: Signorile in regia opposta a Bjelica, al centro Cecconello e Dodson, in banda Kapralova e Martinez, libero Panetoni.

PRIMO SET

Cecconello murata, 1-0. Subito azione combattuta, poi anche Melli murata 1 pari. Ancora muro Cuneo, 1-2. Out Kapralova al servizio, di nuovo parità. Melli murata, 2-3. Dodson in primo tempo, 2-4. Orvosova a segno, 3-4. Imprecisione delle Gatte, 4 pari. Ricezione slash di Kapralova capitalizzata da Mirkovic, 5-4. Astuzia di Dodson in pallonetto, parità. Grande mani out di Martinez, 5-6. Orvosova out, 5-7 primo break Cuneo. Ancora a segno Dodson in fast, 5-8 e time out Roma. Melli sblocca Roma, 6-8. Bjelica vincente in pipe, 6-9. Muro su Salas, 6-10. Grande muro di Kapralova, 6-11. Salas in super sblocca Roma, 7-11. Kapralova ancora a segno, 7-12. Salas tra le mani del muro, 8-12. Kapralova murata, 9-12. Imprecisione di Cuneo in difesa, Wolves a meno -2. Fuori tempo Salas, 10-13. Orvosova a segno, 11-13. Palla slash di Roma, capitalizzata da Cecconello: 11-14. Doppio errore Cuneo, 13-14. Errore al servizio di Rucli, 13-15. Carambola sotto rete, se la aggiudica Cuneo: 13-16, secondo time out Roma. Azione combattuta, poi Martinez a segno in mezzo al muro, 13-17. A segno Orvosova in parallela, 14-17. Ancora Dodson in primo tempo, 14-18. Ace Bjelica e poi errore della stessa: 15-19. Cambio Roma era Pavaroni per Melli in seconda linea. Ancora Martinez sulle mani alte del muro, 15-20. Errore al servizio sempre di Martinez, 16-20. Signorile di seconda, 16-21. Errore Kapralova in attacco, 17-21. Ancora out Kapralova, 18-21, si chiama il check, decisione confermata. Bjelica a segno da pipe, 18-22. A segno i centri romani in sette, 19-22. Bjelica a segno, 19-23. Orvosova vincente, 20-23. Ancora lei a segno in pallonetto, 21-23, time out Cuneo. Out Rucli al servizio, 21-24. Sette vincente per Roma, 22-24. Mani out di Dodson vincente, 22-25.

SECONDO SET

Errore di Kapralova, 1-0. Ancora errore di Kapralova, entra Bakodimou a sostiuirla. Errore al servizio di Roma, 2-1. Martinez a segno, 2 pari. A segno Orvosova seguita da Melli, 4-2. Mani out vincente di Bjelica, 4-3. Ace di Cecconello, si torna in parità. Bakodimou murata da seconda linea, Roma avanti. Chiamata del check sull’attacco di Bjelica: tocco a muro, 5 pari. Difesa di Bakodimou out, 6-5. Salas a segno, 7-5 e primo break Roma. Errore di Bjelica dalla seconda linea, 8-5 e time out Pintus. Contrasto sotto rete, se lo aggiudica Signorile: 8-6. Errore di Bakodimou in attacco, 9-6. Ora Bakodimou a segno in mezzo al muro, 9-7. Salas murata, 9-8. Errore di Dodson al servizio, 10-8. Ace di Salas su Martinez, 11-8. Out Salas al servizio, 11-9. Orvosova in pallonetto, 12-9. Errore di Roma al servizio, 12-10. Out anche Bakodimou 13-10. Serve un super attacco di Bjelica per sbloccare Cuneo, 13-11. Errore in pipe di Bakodimou, 14-11, si chiama il check, ma la palla è out. Ricezione slash di Bakodimou capitalizzata da Salas, 15-11. Grande attacco di Martinez, 15-12. Bjelica out, 16-12. Out Martinez mentre cerca le mani del muro, 17-12, secondo time out Cuneo. Orvosova a segno dalla seconda linea, 18-12, rientra Kapralova per Bakodimou. Imprecisione di Roma in difesa, 18-13. Out Martinez al servizio, 19-13. Ace su Kapralova, entra Brambilla per Martinez, 20-13. Errore di Roma al servizio, 20-14. Sbaglia anche Dodson, 21-14. Mani out di Kapralova, 21-15, entra Provaroni per Salas. Orvosova a segno in parallela, 22-15, entra Cicola a servire. Cecconello in sette, 22-16. Scambio combattutissimo, poi la chiude Brambilla giocando contro il muro. 22-17 e time out Roma. Out l’attacco di Melli, 22-18. Diagonale stretta di Bjelica out, 23-18. Ancora a segno Orvosova, 24-18. Melli vincente contro il muro, 25-18.

TERZO SET

Subito a segno Kapralova e suo errore al servizio, 1 pari. Martinez in pallonetto, 1-2. Orvosova a segno, 2 pari. Ace di Roma, 3-2. Dodson a segno in primo tempo, 3 pari. Out Ovosova, Cuneo avanti 4-3. Mirkovic di seconda intenzione, 4 pari. Bjelica vincente in pipe, 4-5. Scambio combattuto, poi Salas passa in mezzo al muro, 5 pari. Out la fast di Dodson, Pintus chiama il check ma nessun tocco a muro. Bjelica da seconda linea, 6 pari e altro check, ma ora la palla è dentro, 6 pari. Grande diagonale di Salas, 7-6. Ricezione slash di Kapralova capitalizzata Rucli: 8-6, ancora break Roma. Kapralova murata, 9-6, primo time out Cuneo. Murata Bjelica da seconda linea, 10-6. Altro errore di Bjelica da seconda linea, Pintus si gioca il tocco a muro: niente tocco, 11-6. Errore al servizio di Roma, 11-7. Ace di Signorile su Zannoni, 11-8. Scambio combattuto e Bjelica a segno, 11-9, Gatte a -2 e time out. Kapralova vincente, 11-10, cuneesi ancora più vicine. Errore di Mirkovic, parità. Salas in diagonale stretta, 12-11. Mani out di Bjelica, ancora parità. Mani out vincente di Rucli, 13-12. A segno Cecconello, 13 pari. Kapralova out in pipe 14-13. Errore anche di Bjelica, 15-13, break Roma. Martinez a segno in mezzo al muro, 15-14. Melli murata da Dodson, parità. Ancora a segno Martinez, Cuneo avanti 15-16. Ace di Bjelica, ora è break Cuneo e time out Roma. Ancora ace di Bjelica su Melli, 15-18. Super Bjelica da seconda linea, 15-19. Serve Melli per sbloccare Roma, 16-19. Dodson in primo tempo, 16-20. Salas a segno, 17-20. Murata Salas da Dodosn, 17-21. Ace di Dodson, 17-22, poi suo errore, 18-22. Salvataggio di Signorile, 18-23. Orvosova a segno 19-23. Muro vincente di Orvosova, Wolves a -3. Time out Cuneo. Ancora mani out di Salas, 21-23, entra Sanchez per Bjelica. Out anche Cecconello in primo tempo, esce Savon, 22-23. Kapralova murata 23 pari. Entra Bakodimou. Murata anche lei, 24-23, Roma al set point. Pallonetto di Bjelica out, 25-23 Roma. 8 errori diretti in attacco.

QUARTO SET

Subito a segno Orvosova, 1-0. Schoelzel in sette, 2-0. Murata Kapralova 3-0. Errore di Rucli al servizio, primo punto Cuneo. Out Cecconello in primo tempo, 4-1. Incomprensione tra Signorile e i suoi attaccanti, 5-1. Schoelzel mura Bjelica, 6-1. Murata anche Martinez, 7-1, entra Bakodimou per Kapralova. Mani out di Schoelzal, 8-1. Muro di Martinez e Cuneo si sblocca, 8-2. Mani out vincente di Melli, 9-2. Entra Sanchez per Bjelica. Schoelzal d’astuzia in palleggio spinto, 10-2. Implacabile Salas, 11-2 e Pintus si spende il secondo time out. Al primo tempo Dodson sblocca Cuneo, 11-3. Cambio palla immediato, Schoelzal in fast. Martinez in diagonale, 12-4. Entra Brambilla per Martinez. Ancora Salas in diagonale, 13-4. A segno Sanchez dalla seconda linea, 13-5, entra Colombo per Cecconello. Out Dodoson al servizio. Vincente Bakodimou sulle mani alte del muro. Melli vincente di parallela, 15-6. Invasione Colombo e Sanchez a segno: 16-7. Imprecisione di Panetoni di secondo tocco, 17-7. Sanchez a tutto braccio in parallela, 17-8. Mirkovic di seconda, 18-8. Errore di Mirkovic in attacco, 18-9. Ancora Salas, 19-9. Errore al servizio di Schoelzal, 19-10. Sanchez murata dalla seconda linea, 20-10. Ancora errore al servizio Roma, 20-11. Orvosova a segno, 21-11. A segno Bakodimou, 21-12. Palla slash di Zannoni, capitalizzata da Colombo: 21-13, piccolo break Cuneo. Ancora Orvosova, 22-13. Errore Bakodimou in attacco, 23-13. Sanchez a segno, 23-14. Errore Bakodimou anche al servizio, 24-24. La chiude Schoelzal su palla slash e Roma si aggiudica il set e l’intera posta in palio.