Volley A2/F - Al Puma la generosità non basta; La Bam Mondovì sconfitta in casa dal Costa Volpino per 1-3

Il Cbl Costa Volpino espugna il PalaManera per 1-3, e per la Bam Mondovì la strada verso la salvezza si fa ancora più complicata. La situazione di classifica del Puma, a due giornate dal termine della regular season, è alquanto drammatica e a questo punto solo un miracolo può evitare i nefasti scenari della retrocessione.

Eppure le pumine non hanno fatto mancare l'impegno. Coach Basso ha spedito nella mischia l'ultima arrivata Melissa Langegger, che non ha inciso, anzi, il suo deludente approccio ha costretto il tecnico monregalese alla sostituzione con Arianna Lancini, che invece ha fatto bene, rinvigorendo la squadra.

Decisivo anche psicologicamente l'epilogo del primo set, terminato sul 30-32. Le pumine hanno avuto anche un set-ball, ma alla fine la zampata vincente è stata delle ragazze di Cominetti. Escludendo il secondo set, le pumine hanno lottato con tutte le proprie forze contro una squadra comunque solida e di qualità. Oltre alle solite Valentina Zago e Simona Buffo, le bergamasche sono state trascinate al successo dalla prestazione straordinaria della centrale Sofia Ferrarini, autrice di 21 punti. Grazie a questo successo il Costa Volpino conquista l'accesso matematico alla Pool Promozione.

PRIMO SET: il primo break è del Puma, che si porta avanti 4-1. Le padrone di casa sprecano e il punteggio torna in parità sul 7-7. Ace per Sofia Ferrarini. Costa Volpino mette la freccia, 7-9. Reazione monregalese, 9-9. Zago torna a spingere e Costa Volpino si porta sull'11-15. Time-out chiesto da coach Basso. Al rientro in campo le pumine conquistano un break. Nuova interruzione con la richiesta di time-out sul 14-19. Le rossoblù provano a restare attaccate al set, 18-20. A chiamare il time-out questa volta è coach Luciano Cominetti. Ace di Teresa Bosso. Con gli artigli il Puma ritrova la parità, 21-21. Ancora time-out richiesto dalla panchina bergamasca. Arriva il set-ball per Costa Volpino sul 24-23, ma Valentina Zago manda in rete la sua battuta. Si va avanti ai vantaggi. Dopo un finale accesso e combattuto le ospiti trovano la zampata vincente per chiudere sul 30-32.

SECONDO SET: break per le ospiti, 1-3. Pumine in difficoltà e Costa Volpino che ne approfitta per portarsi sul 2-6. Anche l'ultima arrivata Langegger non sfonda e il distacco aumenta, 3-9. Time-out chiesto da coach Basso. Giulia Viscioni rosicchia due lunghezze. Time-out chiesto da coach Cominetti sul 6-9. Le pumine continuano a recuperare, 8-9. Ace per Sofia Ferrarini. Il Costa Volpino prende il largo, 10-15. Claudio Basso chiama il time-out sul punteggio di 12-18. Ancora un ace per Valentina Zago, 15-23. Arrivano sette set-ball per Costa Volpino, che al primo tentativo chiude il parziale sul 17-25.

TERZO SET: ripartenza all'insegna dell'equilibrio, 3-3. Ancora parità sul 6-6. Si accendono gli animi in panchina per qualche decisione arbitrale giudicata errata. Le pumine reagiscono si portano sull'11-9. La Bam spinge e sul 16-13 coach Cominetti è costretto a chiamare il time-out. Le rossoblù sulle ali dell'entusiasmo volano a +7 sul 20-13. Puma dominante in campo. Ace per Deambrogio. Sul 24-15 le pumine hanno 9 chance per portare a casa il set e al primo tentativo arriva l'errore in attacco delle bergamasche per il 25-15.

QUARTO SET: si riparte con il muro vincente di Greta Catania. Si continua a lottare punto a punto, 4-4. Il Puma perde un pò di smalto in attacco, permettendo al Costa Volpino di portarsi sul 5-7. Le bergamasche aumentano il vantaggio e sull'8-12 coach Basso chiama il time-out. Ace per Valentina Zago. Le rossoblù provano a restare nel match, ma il distacco è ancora di quattro lunghezze sul 13-17. Time-out chiesto da coach Basso sul 14-20. Il Costa Volpino continua a spingere e poco dopo trova il punto del 16-25.