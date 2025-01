Studenti cinesi in visita ai paesaggi Unesco di Langhe, Roero e Monferrato

Una delegazione di 27 studenti della Zhejiang University, prestigiosa università cinese, ha visitato i paesaggi vitivinicoli delle Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio Unesco. Accompagnati dai loro docenti, i giovani hanno esplorato località simbolo come Barolo, La Morra e altri borghi iconici, immergendosi nella cultura e nella bellezza di un territorio unico.

La visita è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" e i progetti coordinati da Angi Italia, che promuovono scambi culturali e accademici. Il sindaco di La Morra, Marialuisa Ascheri, ha evidenziato l’importanza di iniziative come questa per valorizzare il patrimonio locale: “Italia e Cina condividono il primato mondiale per il numero di siti UNESCO, e questo ci spinge a lavorare insieme per promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni attraverso la cultura, l’educazione e la bellezza".

Durante la visita, gli studenti hanno scoperto dettagli affascinanti sulla storia del territorio, come il fatto che da La Morra, secondo un documento storico del 1838, si possono osservare 156 città e paesi a occhio nudo. Questo patrimonio non è solo paesaggistico, ma anche umano e culturale, ed è al centro dell’impegno per la sua conservazione e valorizzazione.

Una delle giornate si è conclusa con i ringraziamenti a Giovanna Quaglia, presidente di Paesaggi Vitivinicoli Langhe, Roero e Monferrato, e al consigliere Roberto Passone per il loro lavoro nella realizzazione di questi scambi culturali. Il presidente di Angi Italia, Chen Ming, ha ribadito il valore di essere patrimonio dell’umanità: “Significa lavorare insieme per un futuro di condivisione e bellezza”.