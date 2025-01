Nuovo mezzo per il gruppo di Protezione Civile Alpini di Caraglio e Valle Grana

Venerdì 17 gennaio è stato inaugurato il nuovo mezzo pick-up in dotazione al gruppo di Protezione civile A.N.A. Caraglio e Valle Grana recentemente acquisito grazie ad una donazione ereditaria di una benefattrice caragliese.

Il mezzo è stato inaugurato alla presenza della sindaca Paola Falco, del presidente della sezione cuneese dell’Associazione Nazionale Alpini Davide Spedale, del Coordinatore del gruppo Protezione civile A.N.A. Cuneo Valter Rapetti;

impartita la benedizione al mezzo da parte dell’alpino dDon Roberto Durbano, parroco di Caraglio.

E’ seguito poi l’incontro conviviale di tutti i volontari nella cena sociale presso i locali della bocciofila caragliese.

Il gruppo Protezione civile ANA di Caraglio e Valle Grana opera da anni sul territorio caragliese e della valle per supportare le necessità di intervento in emergenza nelle calamità naturali, per la sicurezza nelle manifestazioni più importanti organizzate in valle e quanto richiesto per informazioni alla popolazione, grazie al coordinamento del responsabile Flavio Arnaud, che da tanto tempo si dedica con passione a questa attività.

Purtroppo alcuni volontari, a cui tutti dobbiamo porgere un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata, non potranno più proseguire nel servizio per raggiunti limiti di età e come ogni Associazione di volontariato anche questo gruppo ha necessità di rinnovare la compagine con persone di “buona volontà” disponibili a condividere gli impegni che verranno richiesti. Per iscriversi al nostro gruppo basta avere dai 18 agli 80 anni; ognuno potrà prestare la propria opera secondo la disponibilità di tempo libero e a tutti verranno forniti apposito abbigliamento e presidi di sicurezza.

A breve verrano organizzati dei corsi sulla sicurezza di 1° e 2° livello e corsi per l’utilizzo delle attrezzature in dotazione, con rilascio di relativo attestato come da normativa di legge.

Chiunque desideri avere informazioni può fare riferimento a Flavio Arnaud in orario di ufficio in p.zza Martiri d.Liberta’ 29 in Caraglio tel.3388295132 e al segretario Claudio Giordano in via Fossano 7 – Caraglio tel. 3334416583.