Mercato coperto: in corso una serie di interventi di riqualificazione

Sono in corso una serie di lavori per migliorare le funzionalità e l’efficientamento energetico della struttura del mercato coperto di Piazza Seminario. Si è già provveduto a riparare le grondaie per risolvere le infiltrazioni d’acqua dalla copertura; si interverrà sull’impianto elettrico e si sostituirà il sistema di illuminazione, in un’ottica di efficientamento energetico. Si realizzeranno sei nuovi punti di fornitura idrica con relativi lavandini e altrettanti sistemi di scarico per reflui, per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie, in una porzione dello spazio destinato al commercio ambulante. Si metterà mano alla rete elettrica esterna per mettere a norma i pozzetti elettrici e realizzare alcuni nuovi punti presa nella parte esterna, lungo via Amedeo Rossi. Come ultimo intervento si ritinteggeranno i soffitti che a causa delle infiltrazioni di acqua dal tetto hanno subito alcuni distacchi di intonaco.

Per questi lavori il Distretto urbano del commercio, di cui è capofila il Comune di Cuneo, ha candidato e ottenuto un finanziamento regionale per la valorizzazione della struttura del mercato coperto, pari a 170 mila euro, con una integrazione di 5.500 euro di risorse comunali. Il progetto è stato elaborato dallo Studio Tautemi Associati. Affidati i lavori alla ditta Musso Impianti s.r.l. il 30 ottobre scorso, si prevede che saranno conclusi entro il 28 febbraio.

Poiché il Mercato mantiene intatto il suo ruolo nell’ambito della rete del commercio di prossimità, e soprattutto ha potenzialità inespresse – nell’ambito della ristorazione veloce, o come spazio per eventi di aggregazione e di intrattenimento – l’Amministrazione ha l’ambizione di poter realizzare ulteriori interventi. In un secondo lotto di lavori, dalla spesa complessiva quantificata in ulteriori 280 mila euro, è stato inserito il restauro delle inferriate perimetrali, la sostituzione delle tende lungo i fronti del fabbricato, la ritinteggiatura complessiva degli interni e delle facciate. La Giunta – già a luglio 2024 – ha approvato “in linea tecnica” la proposta di fattibilità tecnico economica per questa seconda parte. Si lavorerà per recuperare le risorse necessarie.

Così Luca Serale, il vice-sindaco con delega al commercio: “Il mercato coperto continua a essere una grande risorsa per il commercio di vicinato in città. Portiamo avanti un percorso che ha un duplice obiettivo: garantire possibilità migliori a chi già lo frequenta, ma anche guardare a possibili funzioni e utilizzi ulteriori e più vari nel futuro. Il mercato è una presenza storica per Cuneo, ma, come ogni cosa, si rinnova e ha bisogno che noi creiamo le situazioni ottimali per questa trasformazione”.